QD-OLED Care

Monitorji Philips Evnia so opremljeni s programskimi orodji, ki sodijo med najboljše – preprečujejo izgorevanje slike in ohranjajo vaš monitor v dobrem stanju. Tveganja, povezana z QD-OLED paneli, je prav izgorevanje slike. Pri pravilni oskrbi se to tveganje pri QD-OLED panelih izrazito zmanjša.