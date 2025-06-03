Iskalni pojmi

Philips oled care banner image

Pregled funkcij

QD-OLED Care

Monitorji Philips Evnia so opremljeni s programskimi orodji, ki sodijo med najboljše – preprečujejo izgorevanje slike in ohranjajo vaš monitor v dobrem stanju. Tveganja, povezana z QD-OLED paneli, je prav izgorevanje slike. Pri pravilni oskrbi se to tveganje pri QD-OLED panelih izrazito zmanjša.

Zaščita več logotipov

Zaznava in odstrani statične logotipe na zaslonu.


Pripomore preprečiti izgorevanje logotipa, zlasti v primerih, ko logotip ostane na istem mestu dlje časa.

Detects and dims static logos on screen before and after

Prepozna več logotipov hkrati.

Automatic logo detection gaming in use

Nivoji zmanjšanja svetlosti


Nivo 1: 10 % zmanjšanje svetlosti

Nivo 2: 20 % zmanjšanje svetlosti

 

To zagotavlja minimalen vpliv na celotno izkušnjo gledanja, hkrati pa ščiti občutljive dele zaslona.

Luminance reduction before and after

Omejevalnik robov svetlosti

 

Zmanjšuje svetlost na območjih, kjer je očitna razlika med svetlimi in temnimi območji, kot so letterboxy (črne črte zgoraj in spodaj) ali pillar boxy (stranske črte), kar je pogost pojav pri predvajanju filmov ali uporabi več oken/virov.

Omejevalnik robov
svetlosti Letter BOX

Omejevalnik robov
svetlosti Pillar BOX

Omejevalnik robov svetlosti navpična delitev

Omejevalnik robov
svetlosti Letter BOX

Omejevalnik robov
svetlosti Pillar BOX

Omejevalnik robov
svetlosti navpična delitev

Omejevalnik svetlosti glavne plošče

 
Prepozna glavne statične plošče in jih z namenom zaščite blaži.




Zazna glavne statične plošče (npr. opravilno vrstico sistema Windows), ki ostanejo vidne dlje časa. Zmanjša svetlost na teh območjih, da prepreči zadrževanje slike. Idealno za uporabnike, ki pogosto delajo ali igrajo igre s statičnimi elementi uporabniškega vmesnika.

Before After

Toplotna zaščita

 
 
Proaktivno nadzoruje temperaturo plošče z zmanjšanjem svetlosti, ko se temperatura dvigne. Pomaga ohranjati temperaturo monitorja pod 60 °C, kar zagotavlja dolgotrajno in stabilno delovanje, zlasti med intenzivnim igranjem.

Kako deluje:

Before After

  • Če temperatura preseže 60 °C, se svetlost samodejno zmanjša.
  • Proaktivno nadzoruje temperaturo plošče z zmanjšanjem svetlosti, ko se temperatura zviša.
  • Pomaga ohranjati temperaturo monitorja pod 60 °C, kar zagotavlja njegovo dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje, zlasti med intenzivnim igranjem.

Ta funkcija uravnoteži delovanje in varnost plošče brez posredovanja uporabnika.

