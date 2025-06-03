QD-OLED Care

Pripomore preprečiti izgorevanje logotipa, zlasti v primerih, ko logotip ostane na istem mestu dlje časa.
Prepozna več logotipov hkrati.
Nivo 2: 20 % zmanjšanje svetlosti To zagotavlja minimalen vpliv na celotno izkušnjo gledanja, hkrati pa ščiti občutljive dele zaslona.
Nivo 1: 10 % zmanjšanje svetlosti
Zmanjšuje svetlost na območjih, kjer je očitna razlika med svetlimi in temnimi območji, kot so letterboxy (črne črte zgoraj in spodaj) ali pillar boxy (stranske črte), kar je pogost pojav pri predvajanju filmov ali uporabi več oken/virov.
Zazna glavne statične plošče (npr. opravilno vrstico sistema Windows), ki ostanejo vidne dlje časa. Zmanjša svetlost na teh območjih, da prepreči zadrževanje slike. Idealno za uporabnike, ki pogosto delajo ali igrajo igre s statičnimi elementi uporabniškega vmesnika.
Ta funkcija uravnoteži delovanje in varnost plošče brez posredovanja uporabnika.
Gaming Monitor
Igričarski OLED- monitor QD
27M2N8500/00
Curved Gaming Monitor
Igričarski OLED- monitor QD
34M2C6500/00
Gaming Monitor
Igričarski OLED- monitor QD
49M2C8900/00
Curved Gaming Monitor
Igričarski OLED- monitor QD
34M2C8600/00
Gaming Monitor
Igričarski OLED- monitor QD
49M2C8900L/00
4K UHD gaming monitor
Igričarski OLED- monitor QD
32M2N8900/00
