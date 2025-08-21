Iskalni pojmi

Philips
Brilliance 27E3U7903

Odkrijte več

Zasnovano za ustvarjalce. Kalibrirano za popolnost

 
Odkrijte zmogljivost ločljivosti 5K – vaš vrhunski zaslon z brezhibno povezljivostjo Thunderbolt™ 4, funkcijo „Calman Ready“ za kalibrirane barve in natančnost na studijski ravni.

Natančnost, izpiljena do popolnosti

Vizualni mehanizem za sodobni kreativni studio


Za profesionalce, ki zahtevajo več kot le slikovne točke (piksle) – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ponuja ločljivost 5K z 218 PPI za ultra fine podrobnosti, pristne barve in brezhibno združljivost.

visualization for 4k vs 5k

Ne glede na to, ali montirate celovečerni film, ustvarjate 3D-objekte ali oblikujete zelo realistične vizualne elemente, bo vsak odtenek in kader upodobljen natančno tako, kot ste si zamislili.

 

  • Ločljivost 5120 x 2880 5K UHD
  • 99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Zaslon P3
  • Natančnost barv Delta E <2
  • Certifikat HDR600

 

a woman editing and crafting assets with Philips monitor

Zasnovano z mislijo na ustvarjalce

Vsaka slikovna točka in vsaka podrobnost bosta natančno takšna, kot morata biti


Od koloristov in animatorjev do glasbenih producentov in oblikovalcev iger – monitor Philips Brilliance se elegantno prilagodi vsakemu delovnemu postopku in z odlično natančnostjo. Elegantno sprednje steklo z antirefleksnim premazom zagotavlja udoben nadzor pri kakršnikoli osvetlitvi. Čista, minimalistična oblika se odlično poda v ustvarjalno okolje.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

 

Zmogljivost, priklopno mesto in dostava

Thunderbolt™ 4. Popolno priklopno mesto. Nič več nereda


En sam kabel. Brezkončne možnosti. Monitor Philips Brilliance je več kot navaden zaslon – to je osrednje središče vaše ustvarjalne opreme. Zahvaljujoč vhodu/izhodu Thunderbolt™ 4, veriženju in popolni funkcionalnosti priklopa bo vaše studio postalo bolj pregledno, hitrejše in zmogljivejše.

Philips Brilluance monitor on a clean desk with just a single Thunderbolt cable connected

Vaša nastavitev – poenostavljeno

Thunderbolt™ 4

Smart KVM

5MP AI Webcam

USB-C Docking

Vedno čist in natančen fokus

Spletna kamera, ki deluje prav tako efektivno kot ti


5MP spletna kamera s samodejnim kadriranjem zagotavlja ostrino in središče kadra ne glede na to, kako se premikate. Idealna je za hibridne ustvarjalce, ki uravnotežijo sodelovanje in globoko zbranost.

Philips Evnia AI autoframing feature

Ustvarjeno za navdih


Minimalističen dizajn. Maksimalna zmogljivost.

Zaslon Philips Brilliance, ki ga navdihujejo sodobni ustvarjalni studii, v vaš prostor vnese prefinjenost. Čiste linije, moderna estetika in namenske oblikovalske rešitve bodo ustvarile okolje, v katerem boste z veseljem delali.

ready to create with philips brilliance monitor

Ste pripravljeni začeti ustvarjati?

 
Izboljšajte svoj studio z zaslonom Philips Brilliance

Odkrijte več

