Zasnovano za ustvarjalce. Kalibrirano za popolnost
Odkrijte zmogljivost ločljivosti 5K – vaš vrhunski zaslon z brezhibno povezljivostjo Thunderbolt™ 4, funkcijo „Calman Ready“ za kalibrirane barve in natančnost na studijski ravni.
Natančnost, izpiljena do popolnosti
Vizualni mehanizem za sodobni kreativni studio
Za profesionalce, ki zahtevajo več kot le slikovne točke (piksle) – monitor Philips Brilliance 27E3U7903 ponuja ločljivost 5K z 218 PPI za ultra fine podrobnosti, pristne barve in brezhibno združljivost.
Ne glede na to, ali montirate celovečerni film, ustvarjate 3D-objekte ali oblikujete zelo realistične vizualne elemente, bo vsak odtenek in kader upodobljen natančno tako, kot ste si zamislili.
Ločljivost 5120 x 2880 5K UHD
99,5 % Adobe RGB, 99 % DCI-P3/Zaslon P3
Natančnost barv Delta E <2
Certifikat HDR600
Zasnovano z mislijo na ustvarjalce
Vsaka slikovna točka in vsaka podrobnost bosta natančno takšna, kot morata biti
Od koloristov in animatorjev do glasbenih producentov in oblikovalcev iger – monitor Philips Brilliance se elegantno prilagodi vsakemu delovnemu postopku in z odlično natančnostjo. Elegantno sprednje steklo z antirefleksnim premazom zagotavlja udoben nadzor pri kakršnikoli osvetlitvi. Čista, minimalistična oblika se odlično poda v ustvarjalno okolje.
Filmski ustvarjalci in video montažerji
HDR600, Calman Ready, natančnost na ravni okvirja
Grafični oblikovalci
99.5 % AdobeRGB, Delta E <2, antirefleksna jasnost
Animatorji in oblikovalci iger
5K podrobnosti, Smart KVM, hitrost Thunderbolt 4
Fotografi in koloristi
Zaslon P3/AdobeRGB, tovarniško kalibriran, natančen do slikovnih točk
Zmogljivost, priklopno mesto in dostava
Thunderbolt™ 4. Popolno priklopno mesto. Nič več nereda
En sam kabel. Brezkončne možnosti. Monitor Philips Brilliance je več kot navaden zaslon – to je osrednje središče vaše ustvarjalne opreme. Zahvaljujoč vhodu/izhodu Thunderbolt™ 4, veriženju in popolni funkcionalnosti priklopa bo vaše studio postalo bolj pregledno, hitrejše in zmogljivejše.
Vaša nastavitev – poenostavljeno
Thunderbolt™ 4
Smart KVM
5MP AI Webcam
USB-C Docking
Vedno čist in natančen fokus
Spletna kamera, ki deluje prav tako efektivno kot ti
5MP spletna kamera s samodejnim kadriranjem zagotavlja ostrino in središče kadra ne glede na to, kako se premikate. Idealna je za hibridne ustvarjalce, ki uravnotežijo sodelovanje in globoko zbranost.
Ustvarjeno za navdih
Minimalističen dizajn. Maksimalna zmogljivost.
Zaslon Philips Brilliance, ki ga navdihujejo sodobni ustvarjalni studii, v vaš prostor vnese prefinjenost. Čiste linije, moderna estetika in namenske oblikovalske rešitve bodo ustvarile okolje, v katerem boste z veseljem delali.
Ste pripravljeni začeti ustvarjati?
Izboljšajte svoj studio z zaslonom Philips Brilliance
