Na pametnem digitalnem LCD-zaslonu so vsi podatki, ki jih potrebujete med in po vsakem čiščenju. Zaslon vas vodi z najnovejšimi informacijami v živo glede vzdrževanja, načinov čiščenja, stanja napolnjenosti baterije in še veliko več.



Postaja za čiščenje in shranjevanje

Ko končate s čiščenjem, sesalnik preprosto postavite na postajo za čiščenje in shranjevanje, kjer cikel samodejnega čiščenja očisti tako sesalnik kot tudi krtače Power Brush. Ko je čiščenje končano, lahko celoten sistem, vključno s krtačami Power Brush, shranite skupaj, tako da bo povsem čist in pripravljen na naslednjo uporabo.



Vedno čisto in lahko odstranjevanje

Posodo z umazano vodo lahko kadarkoli odstranite in jo izpraznite brez stika z vodo, umazano od brisanja tal.



Nadomestni filtri in krtače

Za optimalno delovanje sesalnika priporočamo zamenjavo filtra in krtač Power Brush vsakih 6 mesecev.