Nadomestni ščetki
Komplet nadomestnih ščetk, združljivih s paleto brezžičnih sesalnikov za mokro in suho sesanje Philips AquaTrio serije 9000. Komplet vključuje 2 zelo mehki ščetki Power Brush z mikrovlakni. Priporočamo, da jih zamenjate vsakih 6 mesecev.
Za sesalnik Philips AquaTrio 9000
Mehki ščetki iz mikrovlaken
Nežen do vseh vrst trdih tal
Menjajte na 6 mesecev
Dve izjemno mehki ščetki Power Brushes iz mikrovlaken, primerni za trda tla*.
Priporočljivo je, da ščetki zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost sesalnika pri čiščenju.
Nagrade
4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Datum uporabe 2024-04-28
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Datum uporabe 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Lesena tla: primerno samo za nevpojna tla