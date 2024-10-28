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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Nadomestni ščetkiAquaTrio 7000 & 9000

XV1793/01

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Nadomestni ščetki

Komplet nadomestnih ščetk, združljivih s paleto brezžičnih sesalnikov za mokro in suho sesanje Philips AquaTrio serije 9000. Komplet vključuje 2 zelo mehki ščetki Power Brush z mikrovlakni. Priporočamo, da jih zamenjate vsakih 6 mesecev.

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Kompatibilni izdelki
Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

XW9463/11

Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik za sesanje in pomivanje

XW9383/01

Originalna nadomestna ščetka za brezžični sesalnik AquaTrio

Nadomestni ščetki

  • Za sesalnik Philips AquaTrio 9000

  • Mehki ščetki iz mikrovlaken

  • Nežen do vseh vrst trdih tal

  • Menjajte na 6 mesecev

Izjemno mehke ščetke iz mikrovlaken

Dve izjemno mehki ščetki Power Brushes iz mikrovlaken, primerni za trda tla*.

Za optimalne rezultate čiščenja zamenjajte vsakih 6 mesecev

Priporočljivo je, da ščetki zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost sesalnika pri čiščenju.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Datum uporabe 2024-04-28

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Datum uporabe 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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  1. Lesena tla: primerno samo za nevpojna tla