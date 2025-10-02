Nadomestni filter
Komplet nadomestnega filtra, združljivega s paleto brezžičnih sesalnikov za mokro in suho sesanje Philips AquaTrio serije 9000. Komplet vsebuje celoten vsebnik s filtrom, vključno z zgornjim pokrovom, spodnjim pokrovom in pralnim penastim filtrom. Priporočamo, da ga zamenjate vsakih 6 mesecev.
Filtri za Philips AquaTrio 9000
Zgornji in spodnji pokrov filtrov
Pralni penasti filter za enostavno čiščenje
Komplet filtrov menjajte na 6 mesecev
Ohišje filtra z zgornjim in spodnjim pokrovom
Penasti filter lahko enostavno operete pod tekočo vodo ali v pralnem stroju in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.
Priporočljivo je, da filtre zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Prednosti
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum uporabe 2024-11-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum uporabe 2024-11-27