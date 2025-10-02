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  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Nadomestni filterBrezžična dodatna oprema AquaTrio

XV1791/01

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Nadomestni filter

Komplet nadomestnega filtra, združljivega s paleto brezžičnih sesalnikov za mokro in suho sesanje Philips AquaTrio serije 9000. Komplet vsebuje celoten vsebnik s filtrom, vključno z zgornjim pokrovom, spodnjim pokrovom in pralnim penastim filtrom. Priporočamo, da ga zamenjate vsakih 6 mesecev.

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Kompatibilni izdelki
Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

XW9463/11

Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik za sesanje in pomivanje

XW9383/01

Originalni nadomestni filter za brezžični sesalnik AquaTrio

Nadomestni filter

  • Filtri za Philips AquaTrio 9000

  • Zgornji in spodnji pokrov filtrov

  • Pralni penasti filter za enostavno čiščenje

  • Komplet filtrov menjajte na 6 mesecev

Ohišje filtra z zgornjim in spodnjim pokrovom

Ohišje filtra z zgornjim in spodnjim pokrovom

Pralni filter, zasnovan za dolgotrajnejše delovanje z močnim pretokom zraka

Penasti filter lahko enostavno operete pod tekočo vodo ali v pralnem stroju in tako zagotovite dolgotrajno učinkovitost.

Za optimalne rezultate čiščenja zamenjajte vsakih 6 mesecev

Priporočljivo je, da filtre zamenjate vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Prednosti

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum uporabe 2024-11-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum uporabe 2024-11-27

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