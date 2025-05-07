2 leti garancije
XV1797/01
1 litij-ionska bat. 25,2 V, 1 dod. pol.
Dvakrat daljše delovanje z dod. bat.
Do 80 min Eco, 30 min Turbo. (1)
Podvojite čas delovanja brezžičnega sesalnika za sesanje in pomivanje Philips in/ali brezžičnega sesalnika Philips.
Priložen je dodaten polnilnik, ki omogoča hkratno polnjenje.
Nagrade
1.0
od 5
1
Ocena
07/05/2025
Srbija
ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio
zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim
Ta ocena je bila podana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
Ta ocena je bila podana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V
(1) Samo ročni sesalnik.