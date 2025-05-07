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  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
  • Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V

Dodatek za sesalnike AquaTrioLitij-ionski baterijski sklop 25,2 V

XV1797/01

1
| (1) Ocena

1 nagrada

Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V
Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V, združljiv z vsemi naslednjimi brezžičnimi sesalniki Philips za sesanje in pomivanje ter brezžičnimi sesalniki Philips: XC6552, XC6553, XC6557, XC7053, XC7055, XC7057, XC8053, XC8054, XC8055, XC8057, XW9383, XW9385, XW9463 in XW9465.
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Kompatibilni izdelki
Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

XW9463/11

Serija 8000

Serija 8000
Brezžični sesalnik Pet

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Brezžični sesalnik

XC8057/01

Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik za sesanje in pomivanje

XW9383/01

Podvojite čas delovanja z dodatno baterijo in polnilnikom

Litij-ionski baterijski sklop 25,2 V

  • 1 litij-ionska bat. 25,2 V, 1 dod. pol.

  • Dvakrat daljše delovanje z dod. bat.

  • Do 80 min Eco, 30 min Turbo. (1)

Litij-ionska akumulatorska baterija 25,2 V za podvojen čas delovanja

Podvojite čas delovanja brezžičnega sesalnika za sesanje in pomivanje Philips in/ali brezžičnega sesalnika Philips.

Priložen je dodaten polnilnik

Priložen je dodaten polnilnik, ki omogoča hkratno polnjenje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

07/05/2025

Srbija

Srbija

ovaj proizvod je nesto najgore sto sam ikad kupio

zato sto je baterija posle dve godine otisla a druga nigde nemoze da se nabavi cak ni ovlasceni servis beotronik nema inemoze da nabavi‚sto znaci da mogu da ga bacim

Ta ocena je bila podana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

Ta ocena je bila podana za Komplet baterija i punjač XV1797/01 Komplet litijum-jonskih baterija od 25,2 V

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Samo ročni sesalnik.