Airfryer Essential XL

Košaro cvrtnika Airfryer lahko napolnite do oznake "max". Največja količina sestavin, ki jo lahko pripravite, je odvisna od vrste hrane. Če pripravljate krompir ali ocvrt krompirček, lahko v košaro naložite do 800 g domačega krompirčka ali 700 g zamrznjenega krompirčka, kar zadostuje za štiričlansko družino. Če košaro napolnite z veliko hrane, ta morda ne bo enakomerno ocvrta. Optimalna količina ocvrtega krompirčka, ki jo lahko pripravite naenkrat, je 500 g, tako za domači kot zamrznjeni krompirček. Pri pripravi velike količine ocvrtega krompirčka košaro pretresite vsaj enkrat med postopkom cvrenja z zrakom. Za velike količine pa je priporočeno, da za boljše rezultate košaro pretresete dvakrat ali trikrat.



Naenkrat lahko ocvrte do 500 g drobnih prigrizkov. Na polovici postopka jih pretresite.

Pri cvrenju večjih prigrizkov, mesa ali perutnine porazdelite eno plast sestavin po dnu košare. Dno košare ne sme biti popolnoma prekrito, da lahko vroč zrak kroži okoli sestavin.

Pri pripravi polnjene zelenjave, prigrizkov iz polnjenega testa ali druge krhke hrane dno košare prekrijte z eno plastjo. Med kosi pustite dovolj prostora, da jih boste lahko dvignili s prijemalko. Za peko tort, pit, mafinov in kruha uporabite pekač s premerom 16 cm. Pekač ali posodo za peko napolnite največ do polovice, saj bo testo med cvrenjem z zrakom naraslo. Če pekač ali posodo za peko preveč napolnite s testom, se lahko to med naraščanjem dotakne grelnega elementa na vrhu cvrtnika in zažge.