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  • Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano
  • Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano
  • Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano
  • Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano
  • Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano
  • Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano

Airfryer serije 5000Pametni Airfryer L

HD9255/30

4.8
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Bolj zdravo. Okusnejše. Enostavnejše. Zdaj še povezano
Pametni Airfryer 13 v 1. Uporabite ga za cvrtje, pečenje, praženje in številne druge načine priprave hrane, in to na daljavo. Najnovejša izkušnja pri pripravi bolj zdravih in okusnejših receptov doma z upravljanjem na daljavo in še enostavneje kot kdaj koli prej.
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  • Povezava z NutriU

  • 800 g, 4,1 l

  • Pametni

  • Bela

QuickClean z odstranljivimi deli, primernimi za pomivanje v pomivalnem stroju

QuickClean z odstranljivimi deli, primernimi za pomivanje v pomivalnem stroju

Vsi odstranljivi deli so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Košarica QuickClean ima premaz proti prijemanju. Zaprta košara Airfryerja tudi pomeni, da v vašem domu ne bo neprijetnih vonjav, ki nastajajo pri običajnem cvrtju z oljem.

4,1 l – do 4 porcije naenkrat

4,1 l – do 4 porcije naenkrat

Kompaktna zasnova ustreza zmogljivosti Philips Airfryerja, prostornina 4,1 l pa je vse, kar potrebujete za kuhanje različnih obrokov.

Zaslon na dotik s 7 prednastavitvami za preprosto izbiro

Zaslon na dotik s 7 prednastavitvami za preprosto izbiro

Dotaknite se gumba in kuhajte. 7 priročnih prednastavitev za zamrznjene prigrizke, svež krompirček, piščanca, ribe, meso, zelenjavo na žaru in kolačke.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

11/06/2023

Slovenija

Slovenija

Ekstra zadovoljna z napravo!

Povezava z aplikacijo je super enostavna, pravzaprav ne potrebujem nič narediti sama, saj Air Frayer v kombinaciji s aplikacijo vse naredi namesto tebe. Res bi priporočala vsakemu, ki ne mara preveč kuhati ali pa želi prihraniti čas pri temu.

Prednosti

Enostavna uporaba, super pripravljena hrana, okusna

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan airfryer!

Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

10/12/2024

Hrvatska

Hrvatska

top stvar

Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L

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Omejitve odgovornosti

  1. Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo

  2. Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku

  3. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips

  4. Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.