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Povezava z NutriU
800 g, 4,1 l
Pametni
Bela
Vsi odstranljivi deli so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju. Košarica QuickClean ima premaz proti prijemanju. Zaprta košara Airfryerja tudi pomeni, da v vašem domu ne bo neprijetnih vonjav, ki nastajajo pri običajnem cvrtju z oljem.
Kompaktna zasnova ustreza zmogljivosti Philips Airfryerja, prostornina 4,1 l pa je vse, kar potrebujete za kuhanje različnih obrokov.
Dotaknite se gumba in kuhajte. 7 priročnih prednastavitev za zamrznjene prigrizke, svež krompirček, piščanca, ribe, meso, zelenjavo na žaru in kolačke.
4.8
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lika123
11/06/2023
Slovenija
Ekstra zadovoljna z napravo!
Povezava z aplikacijo je super enostavna, pravzaprav ne potrebujem nič narediti sama, saj Air Frayer v kombinaciji s aplikacijo vse naredi namesto tebe. Res bi priporočala vsakemu, ki ne mara preveč kuhati ali pa želi prihraniti čas pri temu.
Prednosti
Enostavna uporaba, super pripravljena hrana, okusna
Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ta ocena je bila podana za Airfryer serije 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Zap36
10/12/2024
Hrvatska
Odličan airfryer!
Čista petica, jako jednostavan i intuitivan za korištenje. Lako se održava te ga koristimo doslovno svakodnevno. Sve preporuke!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
LLLaa
10/12/2024
Hrvatska
top stvar
Dobar uređaj, top mi je povezivanje i obavijesti putem aplikacije
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Ta ocena je bila podana za Serija 5000 HD9255/30 Pametni Airfryer L
Št. receptov se lahko razlikuje glede na državo
Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips
Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.