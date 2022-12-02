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  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
  • Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*

Izdelek ni več na voljo

Airfryer serije 3000Airfryer XL

HD9270/90

4.9
| (34) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*
Tehnologija RapidAir omogoča uživanje zdrave hrane, ki je hrustljava z mehko notranjostjo. Prenesite aplikacijo HomeID in vsak dan odkrijte na stotine okusnih receptov.
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Omogoča tehnologija RapidAir

Okusne jedi z do 90 % manj maščobe!*

  • Tehnologija RapidAir

  • 1,2 kg, 6,2 l

  • Črna

Zdravo cvrtje s tehnologijo RapidAir

Zdravo cvrtje s tehnologijo RapidAir

Tehnologija RapidAir z edinstveno zvezdasto zasnovo vrtinči vroč zrak za pripravo okusne hrane, ki je na zunanji strani hrustljava, znotraj pa mehka, z malo ali nič dodanega olja.

Cvrite z do 90 % manj maščobe*

Cvrite z do 90 % manj maščobe*

Philips Airfryer pripravlja vaše najljubše jedi tako, da so popolno hrustljave, z do 90 % manj maščobe.*

Recepti za okusne jedi iz Airfryerja za zdrav način življenja

Recepti za okusne jedi iz Airfryerja za zdrav način življenja

Odkrijte na stotine receptov za slastne, zdrave jedi, ki jih lahko hitro pripravite z Airfryerjem. Recepte za vsak dan v aplikaciji HomeID predstavljajo prehranski strokovnjaki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

34

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

02/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips airfryer xl

Odlična friteza xl velikog kapaciteta baš kakvog trebam . Odlično ispeće sve šta se u nju stavi od mesa, ribe pa do povrća. Kod kupnja friteze na vrući zrak gledao sam na kvalitetu i moram reći da sam zadovoljan. Lako se naprave obroci za 4 osobe u kratko vrijeme bez žrtvovanja okusa.

Prednosti

Dizajn, brzina pečenja, kvaliteta, lako čišćenje, programi pečenja

Slabosti

Ne može se doći do aplikacije Nutriap recepta koja se dobije uz kupljeni uređaj.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL

12/02/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

výrobek je skvělý, úžasný

má velmi jednoduché ovládání, je bezvadný, dobře se sním pracuje, vzhled je moderní

Prednosti

Rychlé vaření

Slabosti

zatím neznám

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL

04/06/2024

България

България

Страхотен уред!

Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.

Prednosti

Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.

Slabosti

Все още не съм открила

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips

  2. Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku.

  3. Na voljo samo v državah s skupnostjo HomeID

  4. Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.