Velikost XL. Za vso družino.

Philips Airfryer XL je zasnovan z mislijo na vašo družino. Košara zmogljivosti 1,2 kg in 6,2-litrska posoda vam pomagata pri kuhanju različnih jedi. Pripravite do 5 porcij naenkrat za vašo družino in prijatelje.