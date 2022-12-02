2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Tehnologija RapidAir
1,2 kg, 6,2 l
Črna
Tehnologija RapidAir z edinstveno zvezdasto zasnovo vrtinči vroč zrak za pripravo okusne hrane, ki je na zunanji strani hrustljava, znotraj pa mehka, z malo ali nič dodanega olja.
Philips Airfryer pripravlja vaše najljubše jedi tako, da so popolno hrustljave, z do 90 % manj maščobe.*
Odkrijte na stotine receptov za slastne, zdrave jedi, ki jih lahko hitro pripravite z Airfryerjem. Recepte za vsak dan v aplikaciji HomeID predstavljajo prehranski strokovnjaki.
4.9
od 5
34
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zg sal
02/12/2022
Hrvatska
Philips airfryer xl
Odlična friteza xl velikog kapaciteta baš kakvog trebam . Odlično ispeće sve šta se u nju stavi od mesa, ribe pa do povrća. Kod kupnja friteze na vrući zrak gledao sam na kvalitetu i moram reći da sam zadovoljan. Lako se naprave obroci za 4 osobe u kratko vrijeme bez žrtvovanja okusa.
Prednosti
Dizajn, brzina pečenja, kvaliteta, lako čišćenje, programi pečenja
Slabosti
Ne može se doći do aplikacije Nutriap recepta koja se dobije uz kupljeni uređaj.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 HD9270/90 Airfryer XL
zelená ratolest
12/02/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
výrobek je skvělý, úžasný
má velmi jednoduché ovládání, je bezvadný, dobře se sním pracuje, vzhled je moderní
Prednosti
Rychlé vaření
Slabosti
zatím neznám
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 Series HD9270/90 Airfryer XL
gerry.7
04/06/2024
България
Страхотен уред!
Уреда е страхотен, откакто го имам не използвам котлоните на фурната. Не се налага да стоя постоянно до печката докато готвя.
Prednosti
Готви под налягане, има претопляне, лесен за употреба.
Slabosti
Все още не съм открила
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 3000 HD9270/90 Airfryer XL
V primerjavi s svežim krompirčkom, pripravljenim v običajnem cvrtniku Philips
Glede na vsebnost maščobe v piščancu in svinjini v primerjavi s cvrtjem v oljnem ali industrijskem cvrtniku.
Na voljo samo v državah s skupnostjo HomeID
Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (cvrtnik na vroč zrak, 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.