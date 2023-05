Prejemate obvestila o čiščenju





Medtem ko bo robot čistil, boste v aplikaciji prejemali obvestila. Oglejte si, kje je trenutno robot, preverite raven baterij in prejmite obvestilo, ko je čiščenje končano. Zagotovite optimalno delovanje robota s pravočasno menjavo potrošnega materiala. Aplikacija vas obvesti, ko morate zamenjati dele, kot so filtri in krpe, in omogoča enostavno naročanje.