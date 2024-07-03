2 leti garancije
Dnevno mokro in globoko suho čiščenje brez napora
Z minimalnim trudom poskrbite za popolnoma čista tla vsak dan. Robot zagotavlja zelo zmogljivo moč sesanja ter izvede sesanje in brisanje tal hkrati. Zazna tudi majhne predmete na svoji poti, na primer čevlje ali igrače, in počisti okrog njih, ne da bi se zapletel z njimi.
s postajo za samodejno praznjenje
Temno črna in zlata
Povezava z aplikacijo HomeRun
Robot sesa in briše trda tla hkrati ter se loti fine plasti prahu, ki se vsakodnevno nabere na tleh. Odstrani več finega prahu kot samo sesanje, tako da bodo vaši podplati ostali čisti, tudi če naokoli hodite bosi.
Ni vam treba preverjati, ali so na poti ovire, saj bo robot zaznal in obšel majhne predmete na poti, kot so čevlji ali igrače, ter počistil okoli njih, ne da bi trčil ali se zataknil vanje. Najsodobnejši senzor 3D ToF, ki je na sprednji strani robota, lahko zazna predmete velikosti tudi 2 x 2 cm (Š x V). Poleg tega 8 senzorjev ToF v sprednjem odbijaču neprekinjeno zaznava, kaj je pred robotom in ob njem. Senzorji delujejo tudi pri šibki svetlobi, zato ni treba puščati luči prižganih, ko greste od doma.
Robot in postaja za samodejno praznjenje sta izdelana iz visokokakovostnih materialov z vrhunsko površino, da se ujemata z notranjostjo vašega doma. Robot za sesanje in brisanje serije HomeRun 7000 je na voljo v dveh elegantnih modelih, da se prilega notranjosti vašega doma: temno črna in zlata (XU7100/01) ter svileno bela in zlata (XU7100/02). Bela postaja za samodejno praznjenje ima površino iz vodoodbojne tkanine, ki jo je enostavno vzdrževati.
4.8
od 5
226
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
T012
03/07/2024
Slovenija
Primeren za vsak dom.
Sesalnik ima kar nekaj različnih funkcij sesanja in pomivanja, prav tako pa tudi odlično deluje na različnih podlagah. Je elegantnega videza, ima super delovanje, najboljše pri vsem je pa to, da ni vsakodnevnega dela s čiščenjem smeti, ker se izprazni sam na svoji postaji. Njegova aplikacija je enostavna in res lahka za uporabo, še ena pozitivna stvar je pa ta, da lahko čiščenje prostorov naročimo tudi, ko nas ni doma. Priporočam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja
Date of Use 2024-01-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja
Date of Use 2024-01-03
Pasta88
14/06/2024
Slovenija
Popoln pomočnik vsakega gospodinjstva!
Robotski sesalnik Philips HomeRun 7000 Aqua bo vsekakor navdušil vsakogar, ki ima poln urnik in premalo časa za čiščenje tal - on je namreč ta, ki tla posesa in pomije in za seboj pusti res prijeten občutek pod stopali. Super je, ker v aplikaciji nastavimo vse: od tega, kolikorat naj se z mokro krpo sprehodi po tleh, do tega, kje naj sesa in čemu naj se izogne. Fino je, ker se zahvaljujoč senzorjem oviram izogne, manjše pa celo premosti, pa nizek je in resnično posesa in pomije pod posteljami ali kavčem in poskrbi za celostno svežino doma.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja
Date of Use 2023-12-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/01 Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja
Date of Use 2023-12-14
Matejka5
24/05/2024
Slovenija
Ko se navadiš, si težko brez
Najprej sem bila skeptična, če bo dobro posesano, vendar ko sem nastavila v aplikaciji vse tako, kot mi ustreza, je res odlična zadeva. Zjutraj, ko nas ni doma, ga aktiviram na daljavo preko aplikacije, in robot dobro posesa in pobriše tla. Sam gre nazaj na postajo in izprazni prah, moje edina naloga je, da odstranim posodo z vodo in očistim krpico. Tako da imamo končno vedno čista tla, kar je kar izziv ob 3 otrocih!
Prednosti
polnilna postaja, praznjenje prahu, aplikacija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/02 Robot za sesanje in brisanje
Date of Use 2024-01-24
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun serije 7000 Aqua XU7100/02 Robot za sesanje in brisanje
Date of Use 2024-01-24