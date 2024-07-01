2 leti garancije
s polnilno postajo
Temna in kaviar kovinska
Povezava z aplikacijo HomeRun
Robot sesa in briše trda tla hkrati ter se loti fine plasti prahu, ki se vsakodnevno nabere na tleh. Odstrani več finega prahu kot samo sesanje, tako da bodo vaši podplati ostali čisti, tudi če naokoli hodite bosi.
Aplikacija Philips HomeRun je zasnovana tako, da je uporabniku prijazna in intuitivna, zato je idealna za uporabnike, ki se z napravo srečujejo prvič. Vsebuje navodila po korakih in koristne videoposnetke, ki zagotavljajo, da boste robota kar najbolje izkoristili. Aplikacija komunicira z robotom in ga upravlja, poroča in obvešča o učinkovitosti čiščenja, kjer koli ste, ter v realnem času prikazuje, kje je robot očistil.
Izjemno velika moč sesanja (strogo preizkušeno, da doseže do 4000 Pa) lahko posesa večje delce umazanije, kot so drobtine. Poskrbi za vsakodnevno nabrano umazanijo na tleh, odstrani pa tudi fine delce prahu iz ozkih rež in preprog.
4.7
od 5
102
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
lucijaav
01/07/2024
Hrvatska
Spas u kućanstvu
Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.
Prednosti
Odličan pomagač u kućanstvu
Slabosti
Nemam zamjerki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Val16
14/06/2024
Hrvatska
Odlične performanse !
S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Agatta
10/08/2024
Česká republika
Skvělý pomocník při úklidu
Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.
Prednosti
Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop