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  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
  • Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora

HomeRun serije 3000 AquaRobotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3100/01

4.7
| (102) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora
Z minimalnim trudom poskrbite za popolnoma čista tla vsak dan. Robot zagotavlja zelo zmogljivo moč sesaanja ter izvede sesanje in pomivanje tal hkrati. Samodejno se izprazni v postajo za samodejno praznjenje, kar pomeni 30 dni brez dodatnega dela.
Poglej vse prednosti

Dnevno mokro in suho čiščenje brez napora

  • s postajo za samodejno praznjenje

  • Temna in kaviar kovinska

  • Povezava z aplikacijo HomeRun

Odstrani več prahu kot samo sesanje

Odstrani več prahu kot samo sesanje

Robot sesa in briše trda tla hkrati ter se loti fine plasti prahu, ki se vsakodnevno nabere na tleh. Odstrani več finega prahu kot samo sesanje, tako da bodo vaši podplati ostali čisti, tudi če naokoli hodite bosi.

Izprazni se sam: 30 dni brez težav

Izprazni se sam: 30 dni brez težav

Robot se samodejno izprazni v postajo za samodejno praznjenje. Postaja vsebuje 3-litrsko protialergijsko vrečko za enkratno uporabo, ki lahko zadrži do 30 dni prahu, tako lahko 30 dni uživate brez težav s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.

Elegantna oblika se ujema z notranjo opremo vašega doma

Elegantna oblika se ujema z notranjo opremo vašega doma

Robot in postaja za samodejno praznjenje sta izdelana iz visokokakovostnih materialov, da se ujemata z notranjostjo vašega doma. Robot za sesanje in brisanje Philips HomeRun serije 3000 Aqua je na voljo v dveh elegantnih modelih, da se prilega notranjosti vašega doma: temna in kaviar kovinska (XU3100/01) ter svetla in kaviar kovinska (XU3110/02).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

102

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

01/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Spas u kućanstvu

Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.

Prednosti

Odličan pomagač u kućanstvu

Slabosti

Nemam zamjerki.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

14/06/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odlične performanse !

S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje

10/08/2024

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník při úklidu

Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.

Prednosti

Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.

Slabosti

žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop

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