2 leti garancije
s postajo za samodejno praznjenje
Temna in kaviar kovinska
Povezava z aplikacijo HomeRun
Robot sesa in briše trda tla hkrati ter se loti fine plasti prahu, ki se vsakodnevno nabere na tleh. Odstrani več finega prahu kot samo sesanje, tako da bodo vaši podplati ostali čisti, tudi če naokoli hodite bosi.
Robot se samodejno izprazni v postajo za samodejno praznjenje. Postaja vsebuje 3-litrsko protialergijsko vrečko za enkratno uporabo, ki lahko zadrži do 30 dni prahu, tako lahko 30 dni uživate brez težav s praznjenjem. Univerzalno vrečko s-bag lahko higiensko zavržete brez oblaka prahu, kar je idealno za astmatike in alergike.
Robot in postaja za samodejno praznjenje sta izdelana iz visokokakovostnih materialov, da se ujemata z notranjostjo vašega doma. Robot za sesanje in brisanje Philips HomeRun serije 3000 Aqua je na voljo v dveh elegantnih modelih, da se prilega notranjosti vašega doma: temna in kaviar kovinska (XU3100/01) ter svetla in kaviar kovinska (XU3110/02).
4.7
od 5
102
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
lucijaav
01/07/2024
Hrvatska
Spas u kućanstvu
Preporučujem ovaj usisavač svima koji vole da im je uvijek čisto. Učinkovit, jednostavan za korištenje, ima jedinicu za samopražnjenje pa ga ne treba ručno čistiti nakon svakog čišćenja, ima puno opcija čišćenja (istaknula bih usisavanje i brisanje istovremeno; u aplikaciji se u tom slučaju namjeste zone na koje ne smije ići, tipa tepih i sl.). Mi ga volimo pokrenuti kad nismo kod kuće da nas dočeka čisto kad se vratimo.
Prednosti
Odličan pomagač u kućanstvu
Slabosti
Nemam zamjerki.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Val16
14/06/2024
Hrvatska
Odlične performanse !
S lakoćom usisava i briše podove i brine o svakodnevnom sakupljanju prašine i nečistoća.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua 3000 XU3100/01 Robotski usisivač za usisavanje i brisanje
Agatta
10/08/2024
Česká republika
Skvělý pomocník při úklidu
Dlouho jsem zvažovala užitečnost stanice na odsátí prachu. Nyní vůbec nelituji, je to hodně pohodlné. Vysavač dělá přesně to, co výrobce uvádí. V naší hodně zvířecí domácnosti zvládá několikrát za den uklízet nepořádek po zvířatech, poradí si s chlupy, blátem. Naprostá spokojenost.
Prednosti
Hodně možností nastavení individuálních potřeb při uklízení.
Slabosti
žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HomeRun Aqua Series 3000 XU3100/01 Robotický vysavač a mop