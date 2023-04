Največja pokritost tal: ne spregleda nobenega kotička

Robot z lasersko navigacijo 360 (LiDAR) pregleda vse prostore in v hipu ustvari natančen zemljevid. Ta zemljevid je interaktiven in ga lahko uporabite v aplikaciji Philips HomeRun, da ustvarite načrt čiščenja po meri za svoj domači prostor. Ustvarite in shranite do 5 nadstropij podrobnih zemljevidov za svojo hišo. Pametni algoritmi pomagajo robotu najti najučinkovitejšo pot iz prostora v prostor in okoli pohištva, hkrati pa ta doseže vse vogale in se približa stenam, tako da ne izpusti nobenega območja.