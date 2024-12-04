XV1433/00
Komplet nadomestnih delov za robote HomeRun serije 2000 in 3000
Vse, kar potrebujete za vzdrževanje robotskih sesalnikov serij HomeRun 2000 in 3000. Originalni nadomestni komplet vsebuje 2 filtra EPA11, 1 glavno krtačo in 1 stransko krtačo. Primerno za robote XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3100/01
XU3110/02
2x komplet za zamenjavo filtra EPA11 za robote HomeRun 3000
1 glavna krtača
1 stranska krtača
Združljivo s serijami: 2000 in 3000
Komplet vsebuje 2 filtra EPA11. Filter zajame več kot 95 % finega prahu, preden se zrak vrne v prostor. To v vašem domu zagotavlja čist zrak brez prahu. Filter zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.
Glavna krtača na spodnji strani robota zrahlja in privzdigne umazanijo in prah, kar zagotavlja temeljito čiščenje. Glavno krtačo zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.
Za temeljitejše čiščenje sesalnik s stransko krtačo pomete ob robovih, da umazanijo pripelje do sesalnega vhoda. Stransko krtačo zamenjajte vsakih 6–12 mesecev. Na sesalnik se enostavno namesti, kar omogoča hitro in preprosto vzdrževanje.
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Nagrade
2.8
od 5
4
Ocene
Erika67
04/12/2024
Україна
Preverjen kupec
Задоволена виробом
Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Datum uporabe 2023-11-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000
Datum uporabe 2023-11-04
Siliks
19/03/2025
Latvija
Labs palīgs mājas uzkopšanā.
Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem
golyor1
03/02/2026
Magyarország
Haszontalan
Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.
Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz
Pri uporabi za robota za sesanje in mokro brisanje Philips HomeRun serije 3000 Aqua.