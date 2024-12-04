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  • RFT XV1433_00_EU9
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • RFT XV1433_00_EU9

Nadomestni kompletKomplet nadomestnih delov za serije HomeRun 2000 in 3000

XV1433/00

2.8

| (4) Ocene

1 nagrada

Komplet nadomestnih delov za robote HomeRun serije 2000 in 3000

Vse, kar potrebujete za vzdrževanje robotskih sesalnikov serij HomeRun 2000 in 3000. Originalni nadomestni komplet vsebuje 2 filtra EPA11, 1 glavno krtačo in 1 stransko krtačo. Primerno za robote XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110.

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Kompatibilni izdelki

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2000/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2000/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/20

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3000/01

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3100/01

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanje in brisanja

XU3110/02

Originalni komplet nadomestnih delov

Komplet nadomestnih delov za robote HomeRun serije 2000 in 3000

  • 2x komplet za zamenjavo filtra EPA11 za robote HomeRun 3000

  • 1 glavna krtača

  • 1 stranska krtača

  • Združljivo s serijami: 2000 in 3000

Filter EPA11 za odlično filtriranje

Komplet vsebuje 2 filtra EPA11. Filter zajame več kot 95 % finega prahu, preden se zrak vrne v prostor. To v vašem domu zagotavlja čist zrak brez prahu. Filter zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.

Glavna krtača za vse vrste tal

Glavna krtača na spodnji strani robota zrahlja in privzdigne umazanijo in prah, kar zagotavlja temeljito čiščenje. Glavno krtačo zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

Čisti tik ob stenah in globoko v kotih

Za temeljitejše čiščenje sesalnik s stransko krtačo pomete ob robovih, da umazanijo pripelje do sesalnega vhoda. Stransko krtačo zamenjajte vsakih 6–12 mesecev. Na sesalnik se enostavno namesti, kar omogoča hitro in preprosto vzdrževanje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Ocene

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2.8

od 5

4

Ocene

3
2

04/12/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Задоволена виробом

Робот пилосос мене дуже влаштовує. Працює якісно в швидко.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Datum uporabe 2023-11-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun XV1433/00 Комплект для заміни серій 2000 і 3000

Datum uporabe 2023-11-04

19/03/2025

Latvija

Latvija

Labs palīgs mājas uzkopšanā.

Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Nomaiņas komplekts HomeRun 3000 robotiem

03/02/2026

Magyarország

Magyarország

Haszontalan

Rettenetesen rossz. Senki meg ne vegye .Bármi mást inkább.

Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

Ta ocena je bila podana za HomeRun XV1433/00 Cserekészlet 3000 Series robotokhoz

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Omejitve odgovornosti

  1. Pri uporabi za robota za sesanje in mokro brisanje Philips HomeRun serije 3000 Aqua.