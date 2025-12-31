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Vse serije

  • Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000
  • Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000
  • Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000
  • Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000
  • Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000
  • Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000

Krpe za brisanjeKrpe za brisanje za serije HomeRun 2000 i 3000

XV1430/00

1 nagrada

Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000
Z blazinicami za brisanje iz mikrovlaken, ki jih je mogoče prati, na robotskih sesalnikih serij HomeRun 2000 in 3000 lahko odstranite drobno plast prahu, ki se vsak dan nabere na tleh. Blazinice so primerne za robote XU2000, XU2100, XU3000, XU3100 in XU3110.
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Kompatibilni izdelki
Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2000/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2000/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/15

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/25

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/10

Serija 2000

Serija 2000
Robotski sesalnik

XU2100/20

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3000/01

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanja in brisanja

XU3100/01

HomeRun serije 3000 Aqua

HomeRun serije 3000 Aqua
Robotski sesalnik s funkcijo sesanje in brisanja

XU3110/02

Odstrani več prahu kot samo sesanje

Blazinice za brisanje za robote HomeRun serije 2000 in 3000

  • 4 blazinice za brisanje iz mikrovlaken

  • Združljivo s serijami: 2000 in 3000

  • Pralno (največ 60 stopinj)

Pralne blazinice za brisanje za večkratno uporabo

Blazinice za brisanje iz mikrovlaken lahko operete v pralnem stroju pri največ 60 stopinjah Celzija. So enostavne za namestitev in odstranitev. Priporočamo, da blazinice operete po vsakem čiščenju.

Za nežno, vendar učinkovito čiščenje

Mehak material iz mikrovlaken nežno zrahlja, privzdigne ter vpije prah in umazanijo. Zasnovan je bil posebej za čiščenje občutljivih površin, kot so denimo lesena tla.

Zamenjajte vsakih 3–6 mesecev

Trpežne blazinice za brisanje so zasnovane za vsakodnevno mokro in suho čiščenje tal. Zamenjajte jih vsakih 3–6 mesecev, da ohranite optimalno zmogljivost čiščenja robota. Aplikacija HomeRun vas bo opomnila, ko bo čas, da jih zamenjate.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Pri uporabi na robotskem sesalniku s funkcijo sesanja in brisanja Philips HomeRun serije 3000 Aqua