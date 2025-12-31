2 leti garancije
XV1430/00
XU2000/15
XU2000/25
XU2100/15
XU2100/25
XU2100/10
XU2100/20
XU3000/01
XU3100/01
XU3110/02
4 blazinice za brisanje iz mikrovlaken
Združljivo s serijami: 2000 in 3000
Pralno (največ 60 stopinj)
Blazinice za brisanje iz mikrovlaken lahko operete v pralnem stroju pri največ 60 stopinjah Celzija. So enostavne za namestitev in odstranitev. Priporočamo, da blazinice operete po vsakem čiščenju.
Mehak material iz mikrovlaken nežno zrahlja, privzdigne ter vpije prah in umazanijo. Zasnovan je bil posebej za čiščenje občutljivih površin, kot so denimo lesena tla.
Trpežne blazinice za brisanje so zasnovane za vsakodnevno mokro in suho čiščenje tal. Zamenjajte jih vsakih 3–6 mesecev, da ohranite optimalno zmogljivost čiščenja robota. Aplikacija HomeRun vas bo opomnila, ko bo čas, da jih zamenjate.
Nagrade
Ocene
Pri uporabi na robotskem sesalniku s funkcijo sesanja in brisanja Philips HomeRun serije 3000 Aqua