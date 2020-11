Naš najboljši sistem britja za eno- do tridnevno bradico

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri eno- do tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje* koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.