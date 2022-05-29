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Izdelek ni več na voljo
Enostavno črpanje, shran., hranj.
Osnovni komplet
Inovativen silikonski nastavek, ki ga je navdihnilo edinstveno dojenčkovo sesanje, stimulira bradavico in pomaga pri hitrejši vzpostavitvi pretoka mleka. Za udobno in učinkovito črpanje.
Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % vseh velikosti bradavic* (do 30 mm).
Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.
4.9
od 5
328
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Najs
29/05/2022
Slovenija
Del promocije
Odlicna in enostavna za uporabo in ciscenje
Izdelek je res enostaven za uporabo, lepo nacrpa mleko in kar je meni izredno pomembno, je tudi enostaven za ciscenje. Nastavek za croanje enostavno zamenjas s cuclhem in je ze pripravljen za hranjenje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka
Malinca
29/05/2022
Slovenija
Del promocije
Enostavno in hitro
Izdelek je majhen, ne vzame veliko prostota. Zelo enostavna uporaba za črpanje mleka. Po uporabi samo zamenjaš nastavek in otrok že lahko pije ali pa mleko shraniš v hladilniku ali zmrzovalni skrinji.
Prednosti
Črpalka je majhna, enostavna za uporabo
Slabosti
Ni negativnega.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka
Mamicanakvadrat
29/05/2022
Slovenija
Del promocije
Enostavna za uporabo
Je priročna in enostavna za uporabo. Lahko jo imaš kar v previjalni torbi.
Prednosti
Priročnost
Slabosti
Sestavljanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Na osnovi: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. april 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).
Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.