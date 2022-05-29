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  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli
  • Udobno črpanje, kjerkoli

Izdelek ni več na voljo

Philips AventRočna prsna črpalka

SCF430/13

4.9
| (328) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Udobno črpanje, kjerkoli
Prenosna ročna prsna črpalka Philips Avent s tehnologijo naravnega gibanja, navdihnjeno z dojenčkovim sesanjem, zagotavlja hiter pretok mleka. Prilega se vsem bradavicam za enostavno prilagajanje ritma in vakuuma. Pomembno je najti pravo bradavico. Dodatne informacije so na voljo spodaj.
Poglej vse prednosti
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Tehnologija naravnega gibanja za hiter pretok mleka

Udobno črpanje, kjerkoli

  • Enostavno črpanje, shran., hranj.

  • Osnovni komplet

Pomaga izločati mleko hitreje

Pomaga izločati mleko hitreje

Inovativen silikonski nastavek, ki ga je navdihnilo edinstveno dojenčkovo sesanje, stimulira bradavico in pomaga pri hitrejši vzpostavitvi pretoka mleka. Za udobno in učinkovito črpanje.

Mehka in prilagodljiva silikonska blazinica univerzalne velikosti

Mehka in prilagodljiva silikonska blazinica univerzalne velikosti

Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % vseh velikosti bradavic* (do 30 mm).

Pomembno je najti pravi cucelj

Pomembno je najti pravi cucelj

Vsi se učimo v svojem ritmu. Sesanje je spretnost, ki se je je treba naučiti, in nekateri dojenčki jo osvojijo hitreje kot drugi. Zato je za nekatere dojenčke dobro uporabljati cucelj za prvi pretok (cucelj 0), preden uvedete cuclje Natural Response. Cucelj za prvi pretok uporabite, če dojenček s cucljem Natural Response porabi več 20 minut, da spije 50 ml/1,7 oz. Če se dojenček s cucljem igra, namesto da bi pil, ali pa je videti nezadovoljen, poskusite s cucljem Natural Response z večjim pretokom. Če težave ne pojenjajo, se posvetujte z zdravnikom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

328

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/05/2022

Slovenija

Slovenija

Odlicna in enostavna za uporabo in ciscenje

Izdelek je res enostaven za uporabo, lepo nacrpa mleko in kar je meni izredno pomembno, je tudi enostaven za ciscenje. Nastavek za croanje enostavno zamenjas s cuclhem in je ze pripravljen za hranjenje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka

29/05/2022

Slovenija

Slovenija

Enostavno in hitro

Izdelek je majhen, ne vzame veliko prostota. Zelo enostavna uporaba za črpanje mleka. Po uporabi samo zamenjaš nastavek in otrok že lahko pije ali pa mleko shraniš v hladilniku ali zmrzovalni skrinji.

Prednosti

Črpalka je majhna, enostavna za uporabo

Slabosti

Ni negativnega.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka

29/05/2022

Slovenija

Slovenija

Enostavna za uporabo

Je priročna in enostavna za uporabo. Lahko jo imaš kar v previjalni torbi.

Prednosti

Priročnost

Slabosti

Sestavljanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF430/10 Ročna prsna črpalka

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Na osnovi: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26. april 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  2. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).

  3. Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.