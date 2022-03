Mehka in prilagodljiva silikonska blazinica univerzalne velikosti

Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % vseh velikosti bradavic* (do 30 mm).