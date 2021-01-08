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Philips Avent Ročna prsna črpalka
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SCF430/13
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Kako preprečim iztekanje mleka po črpanju?
Kako sestavite ročno prsno črpalko Philips Avent?
Kako uporabljate ročno prsno črpalko Philips Avent?
Ali lahko prsno črpalko Philips Avent uporabljam s katerim od izdelkov Avent?
Kako naj segrejem materino mleko?
AventPokrovček lijaka prsne črpalke
AventMasažna blazinica za prsno črpalko
AventOhišje za prsno črpalko
AventMembrana za električno prsno črpalko
AventTesnilni pokrovček stekleničke za hranjenje
AventRočaj prsne črpalke
AventDržalo za membrano
Philips AventRočaj prsne črpalke
AventVentil prsne črpalke
AventAdapter za posodico za shranjevanje
AventPokrov stekleničke za hranjenje
Prsne blazinice
Posodica za shranjevanje materinega mleka
Posodice za shranjevanje materinega mleka
Sesanje ročne prsne črpalke je prenizko ali previsoko.
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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Garancija
Garancijska določila za naše izdelke
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