Izjemno udobje in zanesljivost
Prsne blazinice za enkratno uporabo Philips Avent vam nudijo podporo pri dojenju. Satasta struktura, izjemno tanko in izredno vpojno jedro ter neprepustna zasnova, ki diha, omogočajo, da podnevi in ponoči občutite suhost in udobje.
Prsne blazinice za enkratno uporabo
Zgornji sloj s satasto zasnovo zagotavlja mehak in udoben občutek na koži.
Izjemno vpojno jedro zadržuje vlago in poskrbi za suho kožo tako podnevi kot ponoči.
Nepropustna zunanja plast poskrbi, da oblačila ostanejo suha, in prinaša občutek zračnosti.
4.9
od 5
273
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zadovoljna_uporabnica
09/08/2022
Slovenija
Najboljše blazinice
To so najboljše blazinice kar sem jih kupila, pa sem že imela veliko drugih znamk. So res zelo tanke, da se ne vidijo skozi oblačila, so samolepilne in se dejansko zalepijo, ne tako kot ostale ko takoj odpadejo, ker je premalo lepila, so zasnovane kot higienski vložki, kjer ne čutiš nič mokrega. So sicer dražje od ostalih, vendar vredne vsakega centa, ker so res uporabne.
Prednosti
Vse iz opisa o izdelku resnično drži
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice
Datum uporabe 2021-07-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice
Datum uporabe 2021-07-09
zeza23
03/12/2021
Slovenija
odlično!
Bila sem skeptična, ker sem pred tem preizkusila kar nekaj blazinic, ampak te se res ne morejo primerjati z nobenimi drugimi. Udobno, mehko, vpojno in koža diha.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice
Datum uporabe 2021-06-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice
Datum uporabe 2021-06-03
Kruška12
01/12/2021
Slovenija
Zaposleni pri Philipsu
Super
[Employee of philipsglobal] Meni je pri tem izdelku res super, da zunanji sloj ostane odporen na iztekanje, hkrati pa prepušča zrak, tako da moja oblačila ostanejo suha.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice
Datum uporabe 2021-06-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF254/61 Prsne blazinice
Datum uporabe 2021-06-01
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.