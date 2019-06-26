2 leti garancije
180 ml/6 oz
5 kosov
Posodice za shranjevanje Philips Avent imajo pokrov, ki zanesljivo tesni, za varno shranjevanje in prenašanje.
Za enostavno beleženje datumov in vsebine.
Za enostavno shranjevanje.
4.8
od 5
139
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Majalica
26/06/2019
Hrvatska
Super za izdajanje
Čašice dobro drže sadržaj i jako mi se sviđa što se uz njih dobiju 2 adaptera pa se mogu staviti izravno na izdajalicu ili na njih staviti sisač i hraniti bebu bez prelijevanja sadržaja u drugu bočicu. Zgodno se daju slagati jedna na drugu i olovkom pisati datum pohrane sadržaja. Nedostatak je što se oznake količine (ml/Oz) vrlo slabo vide.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Čašice za spremanje izdojenog mlijeka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Čašice za spremanje izdojenog mlijeka
Hijašit
08/04/2023
Česká republika
Kupuji znova
Před 16 lety jsem zakoupila tyto dózy k účelu skladování mléka a později je využívala na skladování pomazánek, drobného ovoce, jogurtu, k zamrazování rybízu, domácího protlaku a když jedete kempovat odsypete si cukr, kávu... Používala jsem je téměř denně, víčko těsní i po letech na 100% Občas jsme nějakou někde zapomněli, nebo se nám nevrátila a dvě praskly, což se po těch letech dá očekávat. Jsem s nimi naprosto spokojená a mohu jen doporučit. Po letech tedy opět mířím do e-shopu pro kvalitní výrobek... ikdyž už nekojím :-p
Prednosti
Mimořádně kvalitní
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
břeta
04/04/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Praktické
Používala jsem i na první děti, spokojenost. Doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.