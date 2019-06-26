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  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko
  • Varno shranjujte materino mleko

Philips AventPosodica za shranjevanje materinega mleka

SCF619/05

4.8
| (139) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Varno shranjujte materino mleko
Naša nova posodica za shranjevanje vam omogoča učinkovito črpanje, shranjevanje in hranjenje dojenčka z materinim mlekom. Posodice sterilizirajte in ponovno uporabite v kombinaciji s prsno črpalko Philips Avent ali cucljem – en sistem, številne možnosti.
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ROW Philips Avent No1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-de3072b14fa24d9f8af3b27500eaeb79] [com-mig]

Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Kompatibilni izdelki
Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF395/31

Enojna električna polnljiva črpalka

Enojna električna polnljiva črpalka

SCF396/31

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF397/31

Ročna prsna črpalka

Ročna prsna črpalka

SCF430/20

Električna prsna črpalka

Električna prsna črpalka

SCF398/11

Z neprepustnim pokrovčkom

Varno shranjujte materino mleko

  • 180 ml/6 oz

  • 5 kosov

Varno shranjevanje in prenašanje

Varno shranjevanje in prenašanje

Posodice za shranjevanje Philips Avent imajo pokrov, ki zanesljivo tesni, za varno shranjevanje in prenašanje.

Za enostavno beleženje datumov in vsebine

Za enostavno beleženje datumov in vsebine

Za enostavno beleženje datumov in vsebine.

Za enostavno beleženje datumov in vsebine

Za enostavno shranjevanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

139

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

26/06/2019

Hrvatska

Hrvatska

Super za izdajanje

Čašice dobro drže sadržaj i jako mi se sviđa što se uz njih dobiju 2 adaptera pa se mogu staviti izravno na izdajalicu ili na njih staviti sisač i hraniti bebu bez prelijevanja sadržaja u drugu bočicu. Zgodno se daju slagati jedna na drugu i olovkom pisati datum pohrane sadržaja. Nedostatak je što se oznake količine (ml/Oz) vrlo slabo vide.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Čašice za spremanje izdojenog mlijeka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Čašice za spremanje izdojenog mlijeka

08/04/2023

Česká republika

Česká republika

Kupuji znova

Před 16 lety jsem zakoupila tyto dózy k účelu skladování mléka a později je využívala na skladování pomazánek, drobného ovoce, jogurtu, k zamrazování rybízu, domácího protlaku a když jedete kempovat odsypete si cukr, kávu... Používala jsem je téměř denně, víčko těsní i po letech na 100% Občas jsme nějakou někde zapomněli, nebo se nám nevrátila a dvě praskly, což se po těch letech dá očekávat. Jsem s nimi naprosto spokojená a mohu jen doporučit. Po letech tedy opět mířím do e-shopu pro kvalitní výrobek... ikdyž už nekojím :-p

Prednosti

Mimořádně kvalitní

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

04/04/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Praktické

Používala jsem i na první děti, spokojenost. Doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF618/10 Pohárky na skladování mateřského mléka

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