Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.

Predstavljamo prihodnost črpanja mleka s popolnim ravnovesjem sesanja in stimulacije bradavic. Pri razvoju tehnologije smo upoštevali način, kako otrok naravno sesa mleko. Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice. Več o izdelku