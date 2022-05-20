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  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
  • Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.

Izdelek ni več na voljo

Philips AventElektrična prsna črpalka

SCF395/11

4.8
| (391) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.
Predstavljamo prihodnost črpanja mleka s popolnim ravnovesjem sesanja in stimulacije bradavic. Pri razvoju tehnologije smo upoštevali način, kako otrok naravno sesa mleko. Električna prsna črpalka Philips Avent zagotavlja optimalen pretok mleka in se nežno prilagaja velikosti in obliki bradavice.
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Znamka št 1 po priporočilu mam po vsem svetu1

Tehnologija naravnega gibanja za hitrejši pretok mleka*

Učinkovito črpanje za mamice. Po navdihu otrok.

  • Enojni

  • Uporaba s kablom

Tehnologija naravnega gibanja za hiter pretok mleka*

Tehnologija naravnega gibanja za hiter pretok mleka*

Načrpajte več mleka v krajšem času* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).*

Mehka in prilagodljiva blazinica univerzalne velikosti

Mehka in prilagodljiva blazinica univerzalne velikosti

Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % velikosti bradavic* (do 30 mm).

Črpanje brez sklanjanja naprej

Črpanje brez sklanjanja naprej

Z zasnovo, ki vam omogoča, da sedite pokonci, namesto da se sklanjate naprej, se pri črpanju lahko povsem sprostite. Sklanjanje naprej ni potrebno in gre za klinično dokazan udoben položaj pri črpanju*. Na podlagi rezultatov klinične preiskave izdelka z 20 udeleženkami (2019); 90 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (enojna električna prsna črpalka); 95 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (dvojna električna prsna črpalka).

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

391

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/05/2022

Slovenija

Slovenija

Naravna, preprosta za uporabo, tiha.

Idealna za tiste, ki si mleko črpajo pogosto, ali ko je otrok prešibak, da bi na začetku sam sesal mleko. S črpalko mi je uspelo, da je bila moja dojenčica ves čas hranjena z mojim mlekom, kljub temu, da na začetku ni imela dovolj moči, da bi se sama sesala.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka

05/05/2022

Slovenija

Slovenija

Priporučam

Najboljša črpalka za udobno i enostavno črpanje. Za vsako novopečeno mamo prava uspešnica. Veliko je tišja od starejsega modela i silikonska blazinica je odlicno oblikovana.Črpalka je tiha, odlično dela.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka

05/05/2022

Slovenija

Slovenija

Najbolja črpalka

Najboljši in najpreprostejša črpalka .Mi je poenostavil življenje in vsekakor priporočam nakup.Silikonska blazinica je odlicno oblikovana. Enostavno, praktično, udobno, nimam pritožb. Najboljša naložba!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD395/21 Enojni električni komplet za dojenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCD395/21 Enojni električni komplet za dojenje

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  1. Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023. 

  1. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)

  2. 1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

  3. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).

  4. Na podlagi rezultatov vprašalnika za blazinico 1k iz klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019)

  5. Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.