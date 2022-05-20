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Izdelek ni več na voljo
Enojni
Uporaba s kablom
Načrpajte več mleka v krajšem času* z blazinico, ki stimulira prsi kot dojenčkovo sesanje. Brezhibno se preklaplja med načinom stimuliranja in načinom črpanja ter ravno prav stimulira bradavice in sesanje za kar največji pretok mleka. Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER).*
Univerzalna velikost. Ker se vsi pojavljamo v različnih oblikah in velikostih, se silikonska blazinica nežno upogne in prilagodi tako, da ustreza vaši bradavici. Prilega se 99,98 % velikosti bradavic* (do 30 mm).
Z zasnovo, ki vam omogoča, da sedite pokonci, namesto da se sklanjate naprej, se pri črpanju lahko povsem sprostite. Sklanjanje naprej ni potrebno in gre za klinično dokazan udoben položaj pri črpanju*. Na podlagi rezultatov klinične preiskave izdelka z 20 udeleženkami (2019); 90 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (enojna električna prsna črpalka); 95 % udeleženk je položaj pri črpanju ocenilo kot udoben (dvojna električna prsna črpalka).
4.8
od 5
391
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lordy
20/05/2022
Slovenija
Naravna, preprosta za uporabo, tiha.
Idealna za tiste, ki si mleko črpajo pogosto, ali ko je otrok prešibak, da bi na začetku sam sesal mleko. S črpalko mi je uspelo, da je bila moja dojenčica ves čas hranjena z mojim mlekom, kljub temu, da na začetku ni imela dovolj moči, da bi se sama sesala.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka
Sanja892
05/05/2022
Slovenija
Priporučam
Najboljša črpalka za udobno i enostavno črpanje. Za vsako novopečeno mamo prava uspešnica. Veliko je tišja od starejsega modela i silikonska blazinica je odlicno oblikovana.Črpalka je tiha, odlično dela.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF395/11 Električna prsna črpalka
Sanja892
05/05/2022
Slovenija
Najbolja črpalka
Najboljši in najpreprostejša črpalka .Mi je poenostavil življenje in vsekakor priporočam nakup.Silikonska blazinica je odlicno oblikovana. Enostavno, praktično, udobno, nimam pritožb. Najboljša naložba!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD395/21 Enojni električni komplet za dojenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCD395/21 Enojni električni komplet za dojenje
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene po vsem svetu z 10.109 uporabniki blagovnih znamk in izdelkov za nego matere in otroka v letu 2023.
Na podlagi rezultatov začetnega časa pretoka mleka (čas do refleksa praznjenja dojke – MER) klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019) v primerjavi s časom MER prejšnjih tehnologij črpanja Philips iz raziskave Feasibility, v kateri je sodelovalo 9 udeleženk (Nizozemska, 2018)
1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 udeleženk, Izrael); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 udeleženk, belke, ZDA); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005 (28 udeleženk, Avstralija).
Na podlagi rezultatov vprašalnika za blazinico 1k iz klinične raziskave z 20 udeleženkami (Nizozemska, 2019)
Prsna črpalka brez bisfenola A: velja samo za stekleničko in tiste dele, ki pridejo v stik z mlekom. V skladu z uredbo EU 10/2011.