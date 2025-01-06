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Philips Avent Električna prsna črpalka
Izdelek ni več na voljo
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SCF395/11
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Data Act Document
Izjava o skladnosti za ZK - English (US)
Vse (8)
Uporaba izdelkov in rezultati (1)
Mleko (2)
Čiščenje in vzdrževanje (1)
Deli in nastavki (1)
Ali je blazinica na voljo v več velikostih?
Ali lahko prsno črpalko Philips Avent uporabljam s katerim od izdelkov Avent?
Kako naj segrejem materino mleko?
Kako naj shranim iztisnjeno materino mleko?
Kako očistim in razkužim prsno črpalko Philips Avent?
AventPokrovček lijaka prsne črpalke
AventNapajalnik
AventMasažna blazinica za prsno črpalko
AventOhišje za prsno črpalko
AventSilikonska cevka
AventSilikonski pokrovček
AventVentil prsne črpalke
AventMembrana za električno prsno črpalko
AventNavojni obroč za stekleničko za hranjenje
AventPokrov stekleničke za hranjenje
Prsne blazinice
Posodica za shranjevanje materinega mleka
Posodice za shranjevanje materinega mleka
Med črpanjem čutim bolečino ali nelagodje
Moja električna prsna črpalka Philips Avent ima nizko stopnjo sesanja ali ne sesa
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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