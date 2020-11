Ščetka za kožo, nagnjeno k nepravilnostim

Učinkovito in nežno čiščenje kože, nagnjene k nepravilnostim. Ščetka odstranjuje odmrle kožne celice in maščobo bolje od rok, hkrati pa je zelo nežna do občutljive kože. Ima tanke dolge ščetine, konice ščetin pa so bile dvakrat polirane, kar zagotavlja manj trenja na koži za nežnejše čiščenje. Posebej nežna pot do čiste in zdrave kože. Razvita v sodelovanju z dermatologi.