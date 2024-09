Do 7-krat bolj zdrave dlesni v samo 2 tednih*

Zobna ščetka Philips Sonicare 7100 vam pomaga doseči bolj zdrave dlesni in nasmeh. Ščetine na glavi ščetke G3 Premium Gum Care intenzivno odstranjujejo zobne obloge in ob dlesni ter zagotovijo do 7-krat bolj zdrave dlesni v le 2 tednih*. Ker je glava ščetke mehka in prožna, se prilagaja robovom zob in dlesni ter z globinskim čiščenjem odstrani do 10-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka**.