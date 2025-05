Tehnologija Sonicare naslednje generacije

Električna zobna ščetka, ki s tehnologijo Sonicare naslednje generacije prinaša najzanesljivejše in dosledno ščetkanje za vedno znova odlične rezultate. Motor samodejno prilagaja moč, zato ni ščetkanje nič manj učinkovito niti na področjih, ki jih je težko očistiti. Zagotovite si nežno, a učinkovito čiščenje svojih zob in dlesni z 62.000 gibi ščetin na minuto. Tekoče čiščenje Sonicare pomaga ščetinam čistiti s potiskanjem tekočine globoko med zobe in ob robove dlesni.