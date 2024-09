Prilagodite si umivanje zob z 6 nastavitvami ščetkanja

Zobna ščetka Philips Sonicare 6100 je izdelana za občutljive zobe in dlesni, zato omogoča izbiro med 2 načinoma ščetkanja. Način za občutljive dlesni Sensitive zagotavlja nežno, a temeljito čiščenje, medtem ko je način Clean namenjen odstranjevanju zobnih oblog za popolno čistočo. Čiščenje si lahko individualno prilagodite s kombinacijo posameznih načinov čiščenja in ene od 3 stopenj intenzivnosti, od najnižje do najvišje, za najustreznejše ščetkanje.