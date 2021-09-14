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  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.
  • Bolj beli zobje. Na nežen način.

Philips Sonicare ProtectiveClean 6100Sonična električna zobna ščetka

HX6877/28

HX685T

4.8
| (560) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Bolj beli zobje. Na nežen način.
Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in pobelite zobe v samo 1 tednu.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Bolj beli zobje v samo 1 tednu.

Bolj beli zobje. Na nežen način.

  • Vgrajen senzor pritiska

  • 3 načini, 3 intenzivnosti

  • 2 x funkcija BrushSync

  • Potovalna torbica

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White za odstranjevanje površinskih madežev in najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Trije načini, tri nastavitve intenzivnosti

Trije načini, tri nastavitve intenzivnosti

Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine in tri nastavitve intenzivnosti. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni. Tri nastavitve intenzivnosti vam omogočajo preklapljanje zaporedja »visoke« in »nizke« nastavitve za usklajevanje intenzivnosti od leve proti desni.

Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Tehnične specifikacije

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Deli in pribor

Ocene

Razumite ocene izdelkov

4.8

od 5

560

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
4
3
2
1

Binca

14/09/2021

Slovenija

Preverjen kupec

Zelo dobra ščetka!

Zelo dober izdelek, dolična ščetka, veliko nastavljivih funkcij

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka

leahje

13/07/2020

Slovenija

odlična

najboljša ščetka, ki sem jo kadarkoli uporabljala. odlično odstrani obloge, baterija traja zelo dolgo. všeč mi je ker vključuje tudi gum care program za občutljive dlesni. obožujem tudi senzor pritiska.

Prednosti

odlično odstrani obloge, baterija traja, gum care proogram, senzor pritiska

Slabosti

črne glave za ščetko se da kupiti le malo kje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6877/35 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6877/35 Sonična električna zobna ščetka

Dashiku

13/07/2020

Slovenija

Zobje čisti kot nikoli prej

Zobna ščetka z lahkoto dostopa in odstrani vse nečistoče na zobeh, meni je zelo pomagala tudi pri težavah z paradontozo.

Prednosti

Ščetka res zagotavlja čistost zob

Slabosti

Do zdaj nisem opazila negativnih lastnosti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka