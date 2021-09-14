2 leti garancije
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Vgrajen senzor pritiska
3 načini, 3 intenzivnosti
2 x funkcija BrushSync
Potovalna torbica
Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White za odstranjevanje površinskih madežev in najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.
Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine in tri nastavitve intenzivnosti. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni. Tri nastavitve intenzivnosti vam omogočajo preklapljanje zaporedja »visoke« in »nizke« nastavitve za usklajevanje intenzivnosti od leve proti desni.
Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.
Razumite ocene izdelkov
4.8
od 5
560
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Binca
14/09/2021
Slovenija
Preverjen kupec
Zelo dobra ščetka!
Zelo dober izdelek, dolična ščetka, veliko nastavljivih funkcij
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka
leahje
13/07/2020
Slovenija
odlična
najboljša ščetka, ki sem jo kadarkoli uporabljala. odlično odstrani obloge, baterija traja zelo dolgo. všeč mi je ker vključuje tudi gum care program za občutljive dlesni. obožujem tudi senzor pritiska.
Prednosti
odlično odstrani obloge, baterija traja, gum care proogram, senzor pritiska
Slabosti
črne glave za ščetko se da kupiti le malo kje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6877/35 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6877/35 Sonična električna zobna ščetka
Dashiku
13/07/2020
Slovenija
Zobje čisti kot nikoli prej
Zobna ščetka z lahkoto dostopa in odstrani vse nečistoče na zobeh, meni je zelo pomagala tudi pri težavah z paradontozo.
Prednosti
Ščetka res zagotavlja čistost zob
Slabosti
Do zdaj nisem opazila negativnih lastnosti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 6100 HX6876/29 Sonična električna zobna ščetka
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka