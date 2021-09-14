Kljub temeljiti in redni higieni je bila pri meni ogromna težava nabiranje zobnega kamna (po mnenju zobozdravnika je razlog v sestavi sline, ne pomanjkljivi/napačni higieni). Hkrati je moja sklenina napačno mineralizirana, zaradi česar je bolj občutljiva in "krhka" kot običajno. Po ogromno obiskih zobozdravnikov/higienikov/kupljenih preparatih za zobno votlino se stanje ni bistveno izboljšalo. Kot zadnjo "investicijo" sem kupila še Sonicare zobno ščetko. Nad rezultati sem bila navdušena takoj, po obisku zobozdravnika pa sem prepričana v to, da je Sonicare top izbira in rešitev za vse, ki bi radi imeli zdravo ustno votlino in lepe zobe! Uporablja jo tudi partner, ki je prej uporabljal druge električne zobne ščetke in pravi, da Sonicare je "Ferrari" med ščetkami! Hvala Philips za tak top produkt♡