2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
Vgrajeni senzor pritiska
3 načini
1 x funkcija BrushSync
Potovalna torbica
Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White za odstranjevanje površinskih madežev in najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.
Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni.
Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.
4.9
od 5
212
Ocene
98%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Anonimni
13/07/2020
Slovenija
Izdelek super očisti zobe
Najboljša zobna ščetka, ki je ne zamenjam več za navadno. Doma jo uporabljamo vsi družinski člani.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Sonična električna zobna ščetka
VZE321
08/06/2020
Slovenija
Preverjen kupec
Dobre funkcije
Z uporabo el. ščetke Philips so moje dlesni in zobje v odličnem stanju že več kot 10 let
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna zobna ščetka
Ivkec
27/03/2022
Srbija
Fenomenalno
Oduševljena sam ovom četkicom. Kao neko ko se već godinama muči sa parodontopatijom mogu da kažem da ova četkica ni malo ne iritira desni, perfektno čisti zube i idealna je za upotrebu. Veliki plus za sterilizator! Svaka preporuka
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka