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  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
  • Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare ProtectiveClean 5100Sonična električna zobna ščetka

HX6859/68

4.9
| (212) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 98%
Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.
Z našim senzorjem pritiska občutite razliko, ki jo prinaša nežno čiščenje, in poskrbite za do 100 % bolj zdrave dlesni v primerjavi z ročno zobno ščetko
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Do 100 % bolj zdrave dlesni kot pri ročnem čiščenju

Bolj zdrave dlesni. Na nežen način.

  • Vgrajeni senzor pritiska

  • 3 načini

  • 1 x funkcija BrushSync

  • Potovalna torbica

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Bolj beli zobje v samo enem tednu

Pritrdite glavo ščetke W2 Optimal White za odstranjevanje površinskih madežev in najbolj bel nasmeh. Klinično je dokazano, da goste osrednje ščetine za odstranjevanje madežev poskrbijo za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Izbirajte med tremi načini

Izbirajte med tremi načini

Ta zobna ščetka vam omogoča, da ščetkanje prilagodite svojim potrebam, saj imate na voljo tri načine. Standardni način Clean je namenjen vrhunskemu čiščenju, način White je idealen način za odstranjevanje površinskih madežev, z načinom Gum Care pa dodate minuto blagega ščetkanja z nežno masažo dlesni.

Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Varno in nežno na občutljivih predelih, ortodontskih in zobozdravstvenih popravkih

Prepričani ste lahko, da bo vaša izkušnja ščetkanja varna: našo sonično tehnologijo lahko uporabljate na zobnih aparatih, plombah, kronah in prevlekah. Pomaga preprečevati karies in izboljša zdravje dlesni.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

212

Ocene

98%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

13/07/2020

Slovenija

Slovenija

Izdelek super očisti zobe

Najboljša zobna ščetka, ki je ne zamenjam več za navadno. Doma jo uporabljamo vsi družinski člani.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6859/68 Sonična električna zobna ščetka

08/06/2020

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Dobre funkcije

Z uporabo el. ščetke Philips so moje dlesni in zobje v odličnem stanju že več kot 10 let

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna zobna ščetka

27/03/2022

Srbija

Srbija

Fenomenalno

Oduševljena sam ovom četkicom. Kao neko ko se već godinama muči sa parodontopatijom mogu da kažem da ova četkica ni malo ne iritira desni, perfektno čisti zube i idealna je za upotrebu. Veliki plus za sterilizator! Svaka preporuka

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

Ta ocena je bila podana za ProtectiveClean 5100 HX6850/57 Sonična električna četkica za zube

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka