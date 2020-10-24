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Philips Sonicare HealthyWhite Sonična električna zobna ščetka
Izdelek ni več na voljo
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HX6731/02
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Vse (8)
Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Ali lahko polnilnik Sonicare uporabljam z drugimi ščetkami?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Philips SonicarePolnilni podstavek in držalo za glavo ščetke
Philips SonicarePlastična potovalna torbica
Philips SonicarePolnilni podstavek
W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke
UV SanitizerUltravijolični čistilnik
W Optimal WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke
ProResultsStandardne glave sonične zobne ščetke
G3 Premium Gum CareStandardne glave sonične zobne ščetke
i InterCareStandardne glave sonične zobne ščetke
C2 Optimal Plaque Defence(prej pod imenom ProResults Plaque Control)
C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične zobne ščetke
C3 Premium Plaque ControlStandardne glave sonične zobne ščetke
C1 ProResultsStandardne glave sonične zobne ščetke
Električne zobne ščetke ne morem povezati z aplikacijo Sonicare
Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare
Zobna ščetka Sonicare se ne polni
Zobna ščetka Sonicare ne vibrira
Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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