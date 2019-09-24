2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
3 načini
1 glava ščetke
Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.
2 minuti ščetkanja v načinu Clean in dodatnih 30 sekund v načinu White za čiščenje vidnih sprednjih zob. Odstranjuje vsakodnevne madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.*
Za izjemno vsakdanjo čistočo. Pomaga ohranjati učinke beljenja.
4.7
od 5
157
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jugoslav R.
24/09/2019
Slovenija
Preverjen kupec
Odlično
Kvalitetna izdelava, odlično očisti zobe in enostavna za uporabu.
Prednosti
Pozitivno v vsakem pogledu.
Slabosti
Nimam pripomb.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka
Tjaša
20/08/2017
Slovenija
Super izdelek za čiste, lepe in bele zobe.
Krtačka se mi zdi super. Poleg tega, da izredno dobro očisti, tudi medzobni prostor, mi naredi zobe bolj bele. In seveda občutek svežine na zobeh, je fenomenalen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka
Mapa 84
05/10/2021
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Spokojenost
Kartáčky od Philips používám už 10 let. A vždy max. spokojenost. Postupem času je vidět snížení kvality materiálu, ale funguje stále stejně.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka