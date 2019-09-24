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  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje
  • Bolj beli in zdravi zobje

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare HealthyWhiteSonična električna zobna ščetka

HX6731/02

4.7
| (157) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Bolj beli in zdravi zobje
Vsakdo obožuje žareče bel nasmeh. Navdušite z naravno belino svojih zob. Električna zobna ščetka Sonicare HealthyWhite ob redni uporabi načina Clean and White dokazano v samo dveh tednih odstrani vsakodnevne madeže.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Vrhunska zobna ščetka za bolj bele zobe

Bolj beli in zdravi zobje

  • 3 načini

  • 1 glava ščetke

Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

Naravno bolj beli zobje s patentirano sonično tehnologijo

Dinamično čiščenje z zobno ščetko in neposredni širši stik z vsakim zobom dokazano odstranjujeta vsakodnevne madeže, kar zagotavlja naravno bolj bele zobe.

Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže

Način Clean and White: dokazano odstranjuje madeže

2 minuti ščetkanja v načinu Clean in dodatnih 30 sekund v načinu White za čiščenje vidnih sprednjih zob. Odstranjuje vsakodnevne madeže kave, čaja, tobaka in rdečega vina. Zobe v samo 2 tednih pobeli za 2 odtenka.*

Način Clean: standardni 2-minutni način

Za izjemno vsakdanjo čistočo. Pomaga ohranjati učinke beljenja.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

157

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/09/2019

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odlično

Kvalitetna izdelava, odlično očisti zobe in enostavna za uporabu.

Prednosti

Pozitivno v vsakem pogledu.

Slabosti

Nimam pripomb.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6732/37 Sonična električna zobna ščetka

20/08/2017

Slovenija

Slovenija

Super izdelek za čiste, lepe in bele zobe.

Krtačka se mi zdi super. Poleg tega, da izredno dobro očisti, tudi medzobni prostor, mi naredi zobe bolj bele. In seveda občutek svežine na zobeh, je fenomenalen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6731/02 Sonična električna zobna ščetka

05/10/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Spokojenost

Kartáčky od Philips používám už 10 let. A vždy max. spokojenost. Postupem času je vidět snížení kvality materiálu, ale funguje stále stejně.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HealthyWhite HX6730/33 2 sonické elektrické zubní kartáčky

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean

  2. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka