Glava zobne ščetke Sonicare For Kids je idealna za majhna usta z mladimi zobmi. Uporabljate jo lahko izključno z električno zobno ščetko For Kids. Skupaj zagotavljata varno in prijetno čiščenje na otrokom zabaven način, zato se ga lažje privadijo. Več o izdelku