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  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
  • Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare For KidsSonična električna zobna ščetka

HX6311/02

4.8
| (143) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje
Električna zobna ščetka Philips Sonicare HX6311/02 za rastoče nasmehe
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Električna zobna ščetka za otroke

Spodbujajte samostojno zdravo ščetkanje

  • 2 načina

  • 2 glavi ščetke

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Dinamično čiščenje s ščetko Sonicare tekočino usmerja med zobe

Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.

Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe

Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe

Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe

KidTimer pripomore k podaljšanju časa čiščenja

KidTimer pripomore k podaljšanju časa čiščenja

V 90 dneh postopoma podaljša čas čiščenja, kar ga približa 2 minutam, ki jih priporočajo zobozdravniki

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

143

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/09/2019

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Priporočam

Dal sem ocenu 5, mada še nismo spoznani z izdelom ker je kupljen kot darilo. Imamo iskušnje z HX6311/07 s kateremi smo zadovoljni.

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

08/07/2019

Slovenija

Slovenija

Otroka je obožujeta!

Uporabljamo jo že en mesec in moja 3 in 5 lenik sta nad njo navdušena. Končno si zvečer umivata zobe brez pritoževanja, ščetkanje pa zdraj traja zaradi časovnega opozorila dovolj dolgo. Priporočamo!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

04/11/2016

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Ta izdelek ima odlične lastnosti

Pri uporabi ščetke pri manjši intenzivnosti slina ne prši po kopalnici. Timer oddaja igračkaste zvoke. Otrokom je umivanje zob postala zabava.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka

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Omejitve odgovornosti

  1. Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

  2. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu