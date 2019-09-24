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Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
2 načina
2 glavi ščetke
Električna zobna ščetka Philips Sonicare z edinstvenim dinamičnim čiščenjem s ščetko Sonicare nežno in učinkovito očistite predele globoko med zobmi in ob dlesnih.
Gumirana glava ščetke varuje mlade zobe
V 90 dneh postopoma podaljša čas čiščenja, kar ga približa 2 minutam, ki jih priporočajo zobozdravniki
4.8
od 5
143
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Jugoslav R.
24/09/2019
Slovenija
Preverjen kupec
Priporočam
Dal sem ocenu 5, mada še nismo spoznani z izdelom ker je kupljen kot darilo. Imamo iskušnje z HX6311/07 s kateremi smo zadovoljni.
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Danijelacs
08/07/2019
Slovenija
Otroka je obožujeta!
Uporabljamo jo že en mesec in moja 3 in 5 lenik sta nad njo navdušena. Končno si zvečer umivata zobe brez pritoževanja, ščetkanje pa zdraj traja zaradi časovnega opozorila dovolj dolgo. Priporočamo!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Matje
04/11/2016
Slovenija
Preverjen kupec
Ta izdelek ima odlične lastnosti
Pri uporabi ščetke pri manjši intenzivnosti slina ne prši po kopalnici. Timer oddaja igračkaste zvoke. Otrokom je umivanje zob postala zabava.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za For Kids HX6311/07 Sonična električna zobna ščetka
Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu