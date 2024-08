Tehnologija Rapid CombiAir pripravi hrano po vašem okusu

Občutite najrazličnejše okuse. Predstavljajte si jedi, ki so vedno pripravljene po vašem okusu, in zbirko novih receptov, ki jih lahko raziskujete, preizkušate in okusite. Tehnologija Rapid CombiAir uresničuje vse to. Vaš Airfryer Combi skupaj z aplikacijo NutriU samodejno prilagodi čas kuhanja, temperaturo in hitrost kroženja zraka. Izberite nizek pretok zraka za nežno počasno kuhanje zrezka v vakuumu, počasno kuhanje enolončnice in dušenje mesa. Možnosti kuhanja pri velikem, majhnem in dinamičnem pretoku zraka zagotavljajo, da je hrana v sredini vedno neverjetno mehka, zunaj pa zapečena prav po vašem okusu.