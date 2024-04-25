IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk
  • Komplet za zajtrk

Komplet dodatkov XXL za AirfryerKomplet za zajtrk

HD9955/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Komplet za zajtrk
S tem posebnim kompletom za zajtrk za Philips Airfryer lahko pripravite zajtrk za celo družino istočasno. Enostavno pripravljajte zdrav zajtrk s poširanimi jajci, opečenim kruhom, klobasami in zelenjavo.
Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Airfryer Combi serije 7000

Airfryer Combi serije 7000
Pametni Airfryer XXL

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dodatki za popoln zajtrk z Airfryerjem

Komplet za zajtrk

  • 1 pladenj za zajtrk

  • 4 modelčki za jajčne mafine

  • 1 prijemalka

Pladenj za zajtrk za pripravo toasta, jajc in še več

Pladenj za zajtrk za pripravo toasta, jajc in še več

Dodatek za zajtrk Philips je odličen za pripravo jajc, toasta, klobas in najrazličnejše zelenjave za zdrav zajtrk.

Silikonska prijemalka za enostavno odstranjevanje sestavin

Silikonska prijemalka za enostavno odstranjevanje sestavin

Silikonska prijemalka z dobrim oprijemom omogoča zelo priročno in spretno odstranjevanje sestavin za zajtrk.

4 silikonski modelčki za jajčne mafine, da boste lahko presenetili družino

4 silikonski modelčki za jajčne mafine, da boste lahko presenetili družino

Uživajte v svojih najljubših poširanih in umešanih jajcih, pripravljenih v modelčkih za jajčne mafine Philips. Modelčki za jajčne mafine za Airfryer so izdelani iz silikona brez vonja, zato jih lahko uporabljate znova in znova.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

25/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Frayer

Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Obiščite www.Philips.com/homeid, da preverite, ali je HomeID na voljo v vaši državi.