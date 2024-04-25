2 leti garancije
1 pladenj za zajtrk
4 modelčki za jajčne mafine
1 prijemalka
Dodatek za zajtrk Philips je odličen za pripravo jajc, toasta, klobas in najrazličnejše zelenjave za zdrav zajtrk.
Silikonska prijemalka z dobrim oprijemom omogoča zelo priročno in spretno odstranjevanje sestavin za zajtrk.
Uživajte v svojih najljubših poširanih in umešanih jajcih, pripravljenih v modelčkih za jajčne mafine Philips. Modelčki za jajčne mafine za Airfryer so izdelani iz silikona brez vonja, zato jih lahko uporabljate znova in znova.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ličanin
25/04/2024
Hrvatska
Frayer
Izvrsno za spremanje jela na brzinu, učinkovito i kvaliteno !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Komplet dodatne opreme za Airfryer XXL HD9955/00 Komplet za doručak
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