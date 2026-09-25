2 leti garancije
Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
Zelenjavo in cmoke skuhajte na pari in ocvrite jedi za pripravo zdravih obrokov za celotno družino. Naš edinstveni komplet 2 v 1 za kuhanje na pari in stir-fry ima obliko voka za pripravo vaših najljubših azijskih jedi. Raziščite nove načine kuhanja z aplikacijo HomeID.
Skuhajte zelenjavo in cmoke na pari
Zdrave ocvrte jedi za vso družino
Edinstven sistem za zaklep in mešanje
Poiščite navdih v aplikaciji HomeID
Airfryer spremenite v posodo za kuhanje na pari, tako da v posodo za stir-fry dodate vodo in pritisnete gumb na pokrovu za kuhanje na pari. Uživajte v zdravi zelenjavi, kuhani na pari, ter v okusnih cmokih, jedeh dim sum in v veliko drugih.
Z našo edinstveno ponvijo v obliki voka pripravite svoje najljubše azijske ocvrte jedi. Izbočeno dno omogoča enostavno mešanje in premetavanje sestavin in omak, pri čemer se okus bogato razvije, jedi pa lepo porjavijo. Odlično se obnese tudi pri receptih za cvrtje v ponvi in sotiranje.
Poiščite navdih za kuhanje in ustvarjanje kavnih napitkov z več kot 500 recepti in nasveti za vaš dom.
4.3
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mariuszs
25/09/2026
Polska
Super sprzet
Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość
Ta ocena je bila podana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Ta ocena je bila podana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l
Rrrrraa
25/02/2025
Eesti
Mugav lisa!
Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks
MegstuGaminti
16/01/2025
Lietuva
Puikiai garina!
Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas