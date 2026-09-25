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Vse serije

  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry
  • Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry

Dodatek za Airfryer XXL 8,3 lKomplet za kuhanje na pari in stir-fry 2 v 1

HD9960/00

4.3

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry

Zelenjavo in cmoke skuhajte na pari in ocvrite jedi za pripravo zdravih obrokov za celotno družino. Naš edinstveni komplet 2 v 1 za kuhanje na pari in stir-fry ima obliko voka za pripravo vaših najljubših azijskih jedi. Raziščite nove načine kuhanja z aplikacijo HomeID.

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Kompatibilni izdelki
Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l

Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l
Airfryerji

NA547/07

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Airfryer Combi serije 7000

Airfryer Combi serije 7000
Pametni Airfryer XXL

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dva nova načina uživanja v Airfryerju

Prvi dodatek za Airfryer za kuhanje na pari in stir-fry

  • Skuhajte zelenjavo in cmoke na pari

  • Zdrave ocvrte jedi za vso družino

  • Edinstven sistem za zaklep in mešanje

  • Poiščite navdih v aplikaciji HomeID

Pripravite najljubšo zelenjavo in cmoke na pari

Pripravite najljubšo zelenjavo in cmoke na pari

Airfryer spremenite v posodo za kuhanje na pari, tako da v posodo za stir-fry dodate vodo in pritisnete gumb na pokrovu za kuhanje na pari. Uživajte v zdravi zelenjavi, kuhani na pari, ter v okusnih cmokih, jedeh dim sum in v veliko drugih.

Ocvrite okusne azijske jedi

Ocvrite okusne azijske jedi

Z našo edinstveno ponvijo v obliki voka pripravite svoje najljubše azijske ocvrte jedi. Izbočeno dno omogoča enostavno mešanje in premetavanje sestavin in omak, pri čemer se okus bogato razvije, jedi pa lepo porjavijo. Odlično se obnese tudi pri receptih za cvrtje v ponvi in sotiranje.

Izkoristite pravi potencial svojega doma z aplikacijo HomeID

Izkoristite pravi potencial svojega doma z aplikacijo HomeID

Poiščite navdih za kuhanje in ustvarjanje kavnih napitkov z več kot 500 recepti in nasveti za vaš dom.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

25/09/2026

Polska

Polska

Super sprzet

Super spełnia oczekiwania. Robi robotę. Dobranoc jakość

Ta ocena je bila podana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

Ta ocena je bila podana za Akcesorium do Airfryer XXL 8,3 l

25/02/2025

Eesti

Eesti

Mugav lisa!

Väga mõnus toode. Väga lihtne kasutada, nagu kõik airfryeri lisad. Saab väga kiirelt toitu valmistada. Tõesti vahva! Gruusia ja Aasia ajalooga toite on laual kuidagi tunduvalt palju rohkem nüüd. Tegelikult võimalusi palju.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lisatarvik Airfryer XXL 8.3L jaoks

16/01/2025

Lietuva

Lietuva

Puikiai garina!

Tik gavęs šį priedą, iškart puoliau gaminti garuose virtus BAO (su kiaulienos įdaru) - viskas pavyko idealiai! Puikiai išsigarino, gera BAO struktūra. Super

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Airfryer“ XXL 8,3 l priedas

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