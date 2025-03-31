2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD9956/00
1 pekač družinske velikosti
9 silikonskih modelčkov za mafine
S tem posebnim kompletom za peko Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Pekač družinske velikosti s prostornino 3 l je kot nalašč za večje porcije in preizkušanje novih jedi, kot so enolončnice in pite, zelenjavne ali mesne jedi, slane ali sladke zvrsti.
Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov za mafine za Airfryer zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke za mafine za Airfryer lahko vedno znova in znova uporabljate.
Z recepti v aplikaciji Philips HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*
5.0
od 5
1
Ocena
MiK103
31/03/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Prostě funguje na 1*.
Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost
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