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  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti
  • Pekač družinske velikosti

Izdelek ni več na voljo

Dodatek za Philips AirfyerPekač družinske velikosti

HD9956/00

5
| (1) Ocena
Pekač družinske velikosti
S tem posebnim kompletom za peko za Philips Airfryer lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Obvladajte enostavno, hitro in zdravo peko okusnih tort, kruha, gratiniranih jedi, pit in še veliko več.
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Kompatibilni izdelki
Serija 7000

Serija 7000
Airfyer

HD9876/25

Airfryer Combi serije 7000

Airfryer Combi serije 7000
Pametni Airfryer XXL

HD9880/90

Premium

Premium
Airfryer XXL

HD9870/20

Dodatki za peko z Airfryerjem

Pekač družinske velikosti

  • 1 pekač družinske velikosti

  • 9 silikonskih modelčkov za mafine

Dodatek za peko s premazom proti prijemanju

Dodatek za peko s premazom proti prijemanju

S tem posebnim kompletom za peko Philips Airfryer XXL lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Pekač družinske velikosti s prostornino 3 l je kot nalašč za večje porcije in preizkušanje novih jedi, kot so enolončnice in pite, zelenjavne ali mesne jedi, slane ali sladke zvrsti.

9 silikonskih modelčkov za mafine za pripravo različnih pečenih jedi

9 silikonskih modelčkov za mafine za pripravo različnih pečenih jedi

Mafine ali kolačke lahko enostavno odstranite iz modelčkov za mafine za Airfryer zaradi upogljivega materiala. Nabrani robovi dajejo še lepši videz mafinov. Izdelani so iz silikona brez vonja in modelčke za mafine za Airfryer lahko vedno znova in znova uporabljate.

Dnevni navdih za nove recepte

Dnevni navdih za nove recepte

Z recepti v aplikaciji Philips HomeID naših profesionalnih kuharjev in milijonov uporabnikov boste vedno dobili navdih in razširili kuharski repertoar. Bolj ko uporabljate aplikacijo HomeID, bolj prilagojena priporočila dobite.*

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

4
3
2
1

31/03/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Prostě funguje na 1*.

Prostě funguje na 1*, jen cena by mohla být nižší. Uvidíme, jak dlouho vydrž povrch.

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

Ta ocena je bila podana za Příslušenství pro Philips Airfryer HD9956/00 Pečicí sada, Rodinná velikost

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