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  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
  • Z manj truda do vrhunskih rezultatov
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Izdelek ni več na voljo

WardrobeCareVgrajena likalna deska

GC9940/05

4.7
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Z manj truda do vrhunskih rezultatov
Vgrajen likalni sistem Philips Wardrobe Care GC9940/05 omogoča enostavno likanje od priprave do shranjevanja. Aktivna likalna deska z zmogljivim likalnikom zagotavlja vrhunske rezultate likanja doma.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Vgrajen likalni sistem

Z manj truda do vrhunskih rezultatov

  • Klasična pregibna zasnova

  • Zložljiva deska

Sistem za odstranjevanje vodnega kamna DualProtect za nemoteno likanje

Sistem za odstranjevanje vodnega kamna DualProtect za nemoteno likanje

Sistem za odstranjevanje vodnega kamna DualProtect je zasnovan tako, da iz sistema odstrani 99 % vodnega kamna. Ta enostaven sistem ščiti likalni sistem pred vodnim kamnom in podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Dvojno zaščito zagotavljajo posebni vložki proti vodnemu kamnu, ki preprečujejo vstop vodnega kamna v sistem, in dodaten cikel izpiranja ob zamenjavi vložkov. Z dvojno zaščito lahko enostavno uživate v likanju brez vodnega kamna.

Vgrajena likalna deska z generatorjem pare pod pritiskom

Vgrajena likalna deska Philips z generatorjem pare pod pritiskom.

Aktivna likalna deska s funkcijo za pihanje in sesanje

Aktivna likalna deska s funkcijo za pihanje in sesanje

Enostavno do vrhunskega rezultata likanja. Aktivna likalna deska ima ventilator, ki omogoča funkcijo za pihanje in sesanje. Pri funkciji za pihanje lahko likate na zračni blazini, ki je idealna za lahke in občutljive tkanine in preprečuje nastanek gub ter svetlečih površin na temnih tkaninah. Funkcija sesanja pomaga obdržati oblačilo na deski in omogoča ustvarjanje popolnih gub na hlačah.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

13/06/2024

Polska

Polska

Super zestaw do prasowania

Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

15/11/2017

Polska

Polska

Fantastyczny sprzet

Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

08/04/2015

Polska

Polska

Rewelacyjny sprzęt

Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania

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