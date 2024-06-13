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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Klasična pregibna zasnova
Zložljiva deska
Sistem za odstranjevanje vodnega kamna DualProtect je zasnovan tako, da iz sistema odstrani 99 % vodnega kamna. Ta enostaven sistem ščiti likalni sistem pred vodnim kamnom in podaljšuje njegovo življenjsko dobo. Dvojno zaščito zagotavljajo posebni vložki proti vodnemu kamnu, ki preprečujejo vstop vodnega kamna v sistem, in dodaten cikel izpiranja ob zamenjavi vložkov. Z dvojno zaščito lahko enostavno uživate v likanju brez vodnega kamna.
Vgrajena likalna deska Philips z generatorjem pare pod pritiskom.
Enostavno do vrhunskega rezultata likanja. Aktivna likalna deska ima ventilator, ki omogoča funkcijo za pihanje in sesanje. Pri funkciji za pihanje lahko likate na zračni blazini, ki je idealna za lahke in občutljive tkanine in preprečuje nastanek gub ter svetlečih površin na temnih tkaninah. Funkcija sesanja pomaga obdržati oblačilo na deski in omogoča ustvarjanje popolnih gub na hlačah.
Nagrade
4.7
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Beatris Beatris
13/06/2024
Polska
Super zestaw do prasowania
Produkt ponadczasowy,nieuciążliwe prasowanie,polecam zdecydowanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Bea0970
15/11/2017
Polska
Fantastyczny sprzet
Nie zastanawiałam się nad zakupem po obejrzeniu w sklepie wiedziałam że muszę mieć ten sprzęt bo ułatwi mi prasowanie za którym nie przepadam.Od czasu zakupu-prasowanie to nie problem lecz przyjemność i super efekt!polecam wszystkim !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
anitra
08/04/2015
Polska
Rewelacyjny sprzęt
Od roku użytkuję ten sprzęt. Długo zastanawiałam się czy go kupić czy też nie. Po roku użytkowania nie żałuję, że go nabyłam. Rewelacyjne się sprawdza. Prasowanie sprawia mi przyjemność.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za WardrobeCare GC9940/05 Zintegrowana deska do prasowania