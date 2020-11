Aktivna likalna deska s funkcijo za pihanje in sesanje

Enostavno do vrhunskega rezultata likanja. Aktivna likalna deska ima ventilator, ki omogoča funkcijo za pihanje in sesanje. Pri funkciji za pihanje lahko likate na zračni blazini, ki je idealna za lahke in občutljive tkanine in preprečuje nastanek gub ter svetlečih površin na temnih tkaninah. Funkcija sesanja pomaga obdržati oblačilo na deski in omogoča ustvarjanje popolnih gub na hlačah.