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WardrobeCare Vgrajena likalna deska

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WardrobeCareVgrajena likalna deska

GC9940/05

WardrobeCare Vgrajena likalna deska

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Consumer Care Book Philips WardrobeCare Integrated ironing board - English (US)

  • PDF dat., 524.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips WardrobeCare Integrated ironing board GC9940/05 - English (US)

  • PDF dat., 53.9 kB
  • 13 March 2026

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