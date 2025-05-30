Serija 500

2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Odstranjuje kose tkanine
Primerno za vsa oblačila
Priloženi sta 2 bateriji Philips AA
Velika površina rezila zagotavlja istočasno zajemanje večjega dela oblačila, zato je potrebnih manj gibov, da bo oblačilo spet kot novo
Rezila v minuti naredijo do 8800 obratov za učinkovito in hitro odstranjevanje kosov tkanine z oblačil
Posoda, v kateri so shranjeni odrezani kosmi, je enostavna za odstranjevanje in praznjenje.
Nagrade
4.9
od 5
61
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Natka27
30/05/2025
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Imo..
01/06/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Odzmolkovac
Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Премиум
27/09/2024
България
Чудесен!
Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи