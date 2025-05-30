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  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin
  • Čistilnik tkanin

Izdelek ni več na voljo

serija 500Čistilnik tkanin

GC026/00

4.9
| (61) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Čistilnik tkanin
Čistilnik tkanin Philips vam omogoča hitro in enostavno odstranjevanje kosov tkanin z vseh vrst oblačil. Vsa oblačila, od puloverjev do odej, bodo ponovno videti kot nova.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Kompatibilni izdelki
PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Parna postaja

GC7933/30

Serija 500

Serija 500
Čistilnik tkanin

GC026/80

IronCare

IronCare
Vodni filter za likalnike

GC024/10

V trenutku osvežite stara oblačila

Čistilnik tkanin

  • Odstranjuje kose tkanine

  • Primerno za vsa oblačila

  • Priloženi sta 2 bateriji Philips AA

Velika površina rezila istočasno zajame večji del

Velika površina rezila istočasno zajame večji del

Velika površina rezila zagotavlja istočasno zajemanje večjega dela oblačila, zato je potrebnih manj gibov, da bo oblačilo spet kot novo

Do 8800 obratov rezila na minuto za učinkovito odstranjevanje

Do 8800 obratov rezila na minuto za učinkovito odstranjevanje

Rezila v minuti naredijo do 8800 obratov za učinkovito in hitro odstranjevanje kosov tkanine z oblačil

Posodo za kosme je enostavno odstraniti in očistiti

Posodo za kosme je enostavno odstraniti in očistiti

Posoda, v kateri so shranjeni odrezani kosmi, je enostavna za odstranjevanje in praznjenje.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

61

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

30/05/2025

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

01/06/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Odzmolkovac

Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

27/09/2024

България

България

Чудесен!

Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

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