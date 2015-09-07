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  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje
  • Izjemno hitro in tiho likanje

Izdelek ni več na voljo

PerfectCare SilenceSistemski likalnik

GC9550/02

4.5
| (24) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%

1 nagrada

Izjemno hitro in tiho likanje
Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa. Sistemski likalnik Philips PerfectCare Silence odlikujejo zmogljiv izpust pare, hitro likanje in tiho delovanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izjemno hitro in tiho likanje

Izjemno hitro in tiho likanje

  • Najvišji tlak 6,5 bara

  • Do 350-gramski izpust pare

  • Zaklep za prenašanje

  • Snemljivi 1,5-litrski zbiralnik za vodo

Tehnologija tihega izpusta pare: močan, a zelo tih izpust pare

Tehnologija tihega izpusta pare: močan, a zelo tih izpust pare

Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa zaradi pare. Tehnologija tihega izpusta pare zagotavlja tih in učinkovit izpust pare. Sistemski likalnik ima dušilne filtre za paro, ki zmanjšujejo hrup zaradi pare, in platformo za blaženje zvoka črpalke v podstavku.

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Za podaljšanje življenjske dobe likalnika iz aparata učinkovito in enostavno odstranite vodni kamen

Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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4.5

od 5

24

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

07/09/2015

Slovenija

Slovenija

zelo učinkovit, uporabniku prijazen likalnik

Likalnik me je navdušil s svojo učinkovitostjo - para, to da nima nastavitev temperatur je res unikatno in zelo udobno. Tudi likalna ploskev je odlična. Skratka likalnik, ki se ga splača imeti. Skupaj s tem likalnikom bi morali ponujati tudi ustrezno likalno desko - polprofesionalno ali kako se reče.....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik

25/09/2018

Česká republika

Česká republika

funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo

Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

26/07/2016

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená

Lehká a přesto výkonná, žehlení s ní je radost. Děkuji za tento výrobek .

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor

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