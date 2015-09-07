2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Najvišji tlak 6,5 bara
Do 350-gramski izpust pare
Zaklep za prenašanje
Snemljivi 1,5-litrski zbiralnik za vodo
Uživajte v likanju, medtem ko družina gleda televizijo, brez motečega hrupa zaradi pare. Tehnologija tihega izpusta pare zagotavlja tih in učinkovit izpust pare. Sistemski likalnik ima dušilne filtre za paro, ki zmanjšujejo hrup zaradi pare, in platformo za blaženje zvoka črpalke v podstavku.
Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Izjemno zmogljiva ciklonska parna komora zagotavlja zmogljiv in neprekinjen izpust, kar zagotavlja enostavnejše in hitrejše likanje.
Izjemno dolgotrajno učinkovita para: ekskluzivna funkcija Philips Easy De-Calc omogoča idealno odstranjevanje vodnega kamna in podaljša življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas s svetlobo in z zvokom opozori, da ga morate očistiti. Ko se aparat ohladi, odprite gumb Easy De-Calc ter umazano vodo in vodni kamen izlijte v skodelico.
Nagrade
4.5
od 5
24
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Uroš63
07/09/2015
Slovenija
zelo učinkovit, uporabniku prijazen likalnik
Likalnik me je navdušil s svojo učinkovitostjo - para, to da nima nastavitev temperatur je res unikatno in zelo udobno. Tudi likalna ploskev je odlična. Skratka likalnik, ki se ga splača imeti. Skupaj s tem likalnikom bi morali ponujati tudi ustrezno likalno desko - polprofesionalno ali kako se reče.....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Sistemski likalnik
Haddon1
25/09/2018
Česká republika
funkce parní šok, rozžehlí i hodně suché prádlo
Dalo by se říct že žehlí skoro sama, lehká do ruky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Irenf
26/07/2016
Česká republika
Jsem velmi spokojená
Lehká a přesto výkonná, žehlení s ní je radost. Děkuji za tento výrobek .
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Silence GC9550/02 Parní generátor