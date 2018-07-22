2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
StyleBoard
1800 W
3 nastavitve izpusta pare
Neprekinjen učinkovit izpust pare skozi šobe omogoča odstranitev gub v samo nekaj potezah.
Izredno dolga plošča StyleBoard med odstranjevanjem gub zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto odstranjevanje gub in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.
Za debelejše tkanine uporabite priloženo krtačo, ki omogoča, da para prodre globlje v tkanino, in zagotavlja lepši videz oblačil.
Nagrade
4.4
od 5
55
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Katy
22/07/2018
Slovenija
Zelo hitro zgladi črte
Ta izdelek priporočam za vse,ki ne radi likate.Zelo dobra zadeva!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC552/40 Pokončni steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC552/40 Pokončni steamer
Zrik
29/07/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Lili99
25/07/2019
Hrvatska
Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više
Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti odstranjevanja gub.