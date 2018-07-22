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  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini
  • Enostavno likanje po celotni površini

Izdelek ni več na voljo

ComfortTouchPokončni steamer

GC552/40

4.4
| (55) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

1 nagrada

Enostavno likanje po celotni površini
Naš pokončni steamer ComfortTouch zgladi gube in osveži tkanino. Neprekinjen izpust pare in izredno dolga plošča StyleBoard zagotavljata oblačila popolnoma brez gub v trenutku.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

z glavo FlexHead in izredno dolgo ploščo StyleBoard

Enostavno likanje po celotni površini

  • StyleBoard

  • 1800 W

  • 3 nastavitve izpusta pare

Zmogljiv neprekinjen izpust pare za hitro odstranjevanje gub

Zmogljiv neprekinjen izpust pare za hitro odstranjevanje gub

Neprekinjen učinkovit izpust pare skozi šobe omogoča odstranitev gub v samo nekaj potezah.

Izredno dolga plošča StyleBoard za boljše rezultate po celotni dolžini oblačil

Izredno dolga plošča StyleBoard med odstranjevanjem gub zagotavlja zanesljivo oporo. Oblačilo enostavno pritisnite med ploščo parne enote in ploščo StyleBoard za preprosto odstranjevanje gub in vrhunske rezultate po celotni dolžini oblačila.

Krtača za tkanino za globlji prodor pare pri debelejših oblačilih

Krtača za tkanino za globlji prodor pare pri debelejših oblačilih

Za debelejše tkanine uporabite priloženo krtačo, ki omogoča, da para prodre globlje v tkanino, in zagotavlja lepši videz oblačil.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

55

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

22/07/2018

Slovenija

Slovenija

Zelo hitro zgladi črte

Ta izdelek priporočam za vse,ki ne radi likate.Zelo dobra zadeva!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC552/40 Pokončni steamer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC552/40 Pokončni steamer

29/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Napokon lijepo i brzo popeglani volani i falde, spas!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

25/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Oduševio me je malu ručni steamer, a veći još i više

Imam i mali ručni steamer koji me je oduševio, a ovaj veći i jači je super cool.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ComfortTouch GC557/30 Samostojeće steamer glačalo

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Omejitve odgovornosti

  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti odstranjevanja gub.