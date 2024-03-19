IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

ComfortTouch Pokončni steamer

Izdelek ni več na voljo

Podpora

ComfortTouchPokončni steamer

GC552/40

ComfortTouch Pokončni steamer

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Prijavite se ali ustvarite račun

Registrirajte svoj produkt

V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips ComfortTouch Garment Steamer GC552/40 - English (US)

  • PDF dat., 953.6 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips ComfortTouch Garment Steamer

  • PDF dat., 528.2 kB
  • 16 March 2024

Pogosta vprašanja

Deli in pribor

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali