Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Fundacija ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) je potrdila, da ta sesalnik deluje protialergijsko. Iz odvodnega zraka očisti do 99,9 % alergenov, kot so mačje in pasje dlake, pršice ali cvetni prah, za domače okolje brez alergenov.