2 leti garancije
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Glave 5D Pivot & Flex
Rezila PowerCut
Protikorozijski sistem britja
Mokro in suho britje
Glava se giba in vrti v petih smereh in tako sledi vsaki krivulji vašega obraza. Reže tik nad kožo za gladko in udobno britje tudi občutljive kože.
27 samoostrilnih rezil vsako dlako vedno odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat. Samoostrilna rezila so kot nova kar 2 leti.
Odločite se za priročno suho britje ali pa uporabite svojo najljubšo peno ali gel za osvežujoče mokro britje, tudi pod prho.
4.7
od 5
429
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zlaja1966
14/12/2019
Hrvatska
ima odlične karakteristike
Odličan aparat jako zadovoljan. Vidi se odmah što valja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3134/51 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje, serija 3000
grubko
22/06/2026
Slovensko
Je tichý + ľahký. Holi na hladko. Vďaka tomu, že holiace frézy sú mierne "výstupené", holia dobre aj v problematických miestach (pod nosom)... Vzhľadom na cenu veľmi vydarený model. Necestujem = takže pevné puzdro nepotrebujem (postačuje mi to mäkké dodané v balení).
Prednosti
ľahký + tichý + šikovný
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2025-01-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver 3000 Series S3244/12 Elektrický strojček na holenie namokro aj nasucho
Date of Use 2025-01-23
vkovac1
27/09/2023
Slovensko
Perfektný strojček
roky som sa holil žiletkou,ale teraz s novým strojčekom Philips
Prednosti
Holí veľmi kvalitne
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 S3232/52 El. holiaci stroj. nasucho alebo namokro, séria 3000