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  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje
  • Hitro in gladko britje

2+1 podaljšana garancija

Shaver 1000 SeriesElektrični brivnik

S1142/00

4.6
| (618) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Hitro in gladko britje
Električni brivnik Philips serije 1000 vam omogoča hitro in gladko britje za ugodno ceno. Zaradi 27 rezil s samodejnim ostrenjem PowerCut in možnosti popolnega pranja je brivnik enostaven za uporabo in vedno zanesljiv.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Hitro in gladko britje

  • Rezila PowerCut

  • Glave 4D Flex

  • Odpiranje z enim dotikom

Rezila PowerCut za enakomerno gladko britje

Rezila PowerCut za enakomerno gladko britje

27 samoostrilnih rezil vsako dlako vedno odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat. Samoostrilna rezila so kot nova kar 2 leti.

Glave 4D Flex sledijo linijam obraza za udobno britje

Glave 4D Flex sledijo linijam obraza za udobno britje

Gibljive glave se premikajo v štirih smereh in ohranjajo enakomeren stik s kožo ter jo hkrati ščitijo pred urezninami.

Primerno za britje glave

Primerno za britje glave

Brivnik je vsestranska rešitev, ki omogoča zanesljivo britje tako obraza kot glave

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

618

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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