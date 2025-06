Kakšen rok trajanja ima materino mleko? Najprej si poglejmo podrobne podatke glede shranjevanja materinega mleka. Če materino mleko hranimo v zatesnjeni in sterilizirani posodi in je ohlajeno na stalni temperaturi, je precej obstojno. Rok trajanja mleka je odvisen od tega, kje ga hranite. Tu je hiter pregled: Hlajenje – do 5 dni pri temperaturi 4 ºC (39,2 ºF) ali nižji

Zamrzovalnik (v hladilniku) – do 2 tedna

Zamrzovalnik (ločen predel) – do 6 mesecev

Sobna temperatura – do 4 ure Če menite, da si vsega tega ne boste zapomnili, naj vas ne skrbi. Najboljše je, da vse stekleničke in posode označite z datumi uporabe in najprej porabite mleko z najstarejšim datumom. Včasih morate mleko odnesti s seboj, zato v teh primerih uporabite izolirano hladilno torbo. Morda vas zanima tudi, ali lahko ohladite mleko, ki je bilo nekaj časa na sobni temperaturi. Žal ne. Da se mleko ne bi pokvarilo, ga morate hraniti na stalni temperaturi. Če torej želite mleko ohladiti ali zamrzniti, morate to storiti čim prej. Pri kateri temperaturi je najbolj priporočljivo ponuditi materino mleko? Posvetimo se pogrevanju materinega mleka. Materino mleko pogrejemo na temperaturo, ki je nekje med telesno in sobno temperaturo. Nekateri dojenčki pa radi pijejo tudi bolj hladno mleko. Najpreprostejši in najvarnejši način za pogrevanje mleka je uporaba grelnika za otroške stekleničke. Pogrevanje v mikrovalovki ni priporočljivo, saj je lahko mleko na določenih mestih vroče in lahko opeče ustno votlino malčka. Z grelnikom za otroške stekleničke pa lahko mleko postopoma odmrznete in/ali enakomerno pogrejete. Pri postopnem pogrevanju se ohrani tudi kakovost mleka. Zamrznjeno mleko lahko odmrznete v grelniku za otroške stekleničke (tako ohranite kakovost mleka), v hladilniku, pod tekočo vodo ali v skledi tople vode. Odmrznjenega mleka ne zamrzujte znova. Če nimate grelnika za otroške stekleničke, lahko mleko pogrejete v skledi tople vode. Preden mleko ponudite malčku, preverite temperaturo stekleničke na svoji koži. Veselo hranjenje po steklenički vam želimo! Želite izvedeti več o naših grelnikih stekleničk in sterilizatorjih? Kliknite tukaj in raziščite ponudbo.