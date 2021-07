Pekač ali posodo za peko napolnite največ do polovice, saj bo testo med cvrtjem z zrakom naraslo. Če pekač ali posodo za peko preveč napolnite s testom, se lahko testo med naraščanjem dotakne grelnega elementa na vrhu cvrtnika in se zažge. Posode za peko ne postavite neposredno v posodo, saj to povzroči nezadosten zračni tok v posodi, zaradi česar se segreje samo zgornja plast hrane. Posodo za peko vedno postavite v košaro.

Namig: Več informacij in namigov glede receptov, ki jih lahko pripravite v cvrtniku Airfryer, najdete v aplikaciji Airfryer.