Z rastjo otroka se spreminja tudi primernost cuclja. Postajajo odločnejši pri pitju iz stekleničke in lahko spijejo več mleka v krajšem času.

Naši cuclji so zasnovani tako, da prepuščajo primerno količino mleka, glede na stopnjo razvoja vašega otroka. Na voljo so z različnimi pretoki, od majhnega, do velikega.