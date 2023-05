Robot s 360° lasersko navigacijo (LiDAR) skenira vse prostore in v hipu izdela natančen zemljevid.

Laser zaznava stene in večje ovire, kot je pohištvo. Robot poišče pot okoli pohištva in hkrati doseže globlje v kote in bližje stenam, zato ne izpusti nobenega območja.

S pametnimi algoritmi robot poišče najučinkovitejšo pot čiščenja po posameznih prostorih za največjo hitrost in učinkovitost.

V aplikaciji HomeRun izberite prostore, ki jih želite očistiti, nastavite zaporedje čiščenja in za vsak prostor izberite način čiščenja.