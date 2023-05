Poskrbite za dobro pokritost robota in mobilne naprave z omrežjem Wi-Fi. Izberite model svojega robota. Model lahko izberete z optičnim branjem kode QR na zgornji strani robota ali poiščete številko modela na tipski ploščici na hrbtni strani postaje. Za tri sekunde pridržite gumb za vklop/izklop ter gumb za vrnitev na postajo. Lučki v gumbih začneta utripati oranžno, kar pomeni, da je robot v načinu za vzpostavitev povezave Wi-Fi. Kliknite gumb za pridružitev, če je prikazan v aplikaciji, in se povežite v omrežje "Philips robot". Opomba: če gumb za pridružitev v aplikaciji ni prikazan, zapustite aplikacijo in pojdite v omrežja Wi-Fi v "Nastavitvah" mobilne naprave, kjer lahko izberete omrežje "Philips robot" in se z njim povežete.

Če seznanitev z omrežjem Wi-Fi ne uspe: Preverite, ali ste izbrali pravi model robota.

Preverite svojo povezavo Wi-Fi.

Preverite, ali ste vnesli pravilno geslo za omrežje Wi-Fi.

Preverite, ali je robot še vedno v načinu za vzpostavitev povezave Wi-Fi. Če je, potem lučki v obeh gumbih robota še vedno utripata oranžno.